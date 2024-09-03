总部位于南非的 Blue Pearl 是一家专门从事高级云解决方案的公司，通过与 IBM 携手合作并借助生成式 AI (Gen AI)，正在转变信息和通信技术 (ICT) 承包商的招聘流程。通过使用他们的平台 www.blueapp.blue，Blue Pearl 正在采用 IBM Watson 驱动的匹配引擎，高效地将 ICT 承包商与需要其服务的公司联系起来。这个创新平台通过优化职位描述创建流程和提高求职者匹配的准确性，解决人力资源 (HR) 管理中长期存在的挑战。
Blue Pearl 在传统的人力资源实践中一直面临严重的效率低下问题，特别是在职位描述的创建和合适求职者与招聘公司需求的匹配方面。对于许多 Blue Pearl 客户来说，手动起草职位描述非常耗时，而且容易出现不一致。此外，传统的关键词匹配方法往往会忽略关键的语义细微差别，从而导致糟糕的工作推荐和负面的用户体验。这些问题导致招聘时间延长、招聘成本增加以及求职者和雇主的不满。
为了应对这些挑战，Blue Pearl 与 IBM® Client Engineering 合作开发了自动化解决方案。概念验证 (POC) 使用了面向 AI 构建器的企业级开发平台 IBM® watsonx.ai 的大型语言模型 (LLM)，用于分析结构化和非结构化人力资源数据，包括职位描述和简历。因此促成了自动化职位描述生成器的创建，它能够根据各种组织的独特需求生成高度具体和相关的职位发布。该团队利用高级语义分析工具 IBM® Granite 开发了一个工作匹配引擎。该引擎通过理解非结构化数据中的细微含义，超越简单的关键字匹配，使申请人的资历与工作标准保持一致。通过识别不同术语和资格的相关性，该引擎产生的深入语义理解有助于确保求职者与工作要求之间更精确地匹配。
POC 的结果具有变革性。新系统通过快速生成高质量的职位描述和简化的发布流程，将填补职位空缺的平均时间缩短了 60%。watsonx.ai 的高级语义功能显著提高了求职者匹配的准确性，使熟练的专业人员与工作职位的匹配度提高了 85％。此外，工作场所的凝聚力和协同效应提高了 35％，这归因于求职者技能与组织需求更加吻合。
自推出以来，www.blueapp.blue 获得了 Blue Pearl 客户的广泛关注，成为寻求 ICT 承包商的公司的宝贵工具。事实证明，该平台 Watson 驱动的匹配引擎可以有效地识别最合适的求职者，从而提高招聘流程的效率和准确性。因此，BluePearl 已通过该平台成功销售 197,000 小时的 ICT 承包商工作，展现了其对市场的重大影响。
该平台能够提供精准匹配并实现人力资源流程自动化，从而提高客户满意度并简化运营，进而减少与求职者招聘相关的成本和时间。使用 www.blueapp.blue 的公司体验了更快的招聘周期和更精准的招聘，从而有助于提高工作效率和创造更加和谐的工作环境。
Blue Pearl 通过 www.blueapp.blue 平台使用生成式 AI，体现了科技在人力资源运营方面的变革潜力。通过实现职位描述创建流程自动化和改善求职者匹配度，Blue Pearl 正在彻底改变 ICT 承包商和招聘公司的职位匹配体验。通过该平台销售的 197,000 小时工作凸显了其有效性和市场影响力，使 Blue Pearl 成为 ICT 招聘行业的领导者。随着公司持续创新，它为人力资源领域的效率、精确度和卓越性树立了新的标准。
Blue Pearl（ibm.com 外部链接）总部位于南非，是一家领先的云解决方案开发商和咨询合作伙伴。凭借在最新技术、标准化流程和先进技术能力方面的丰富专业知识，该公司助力企业取得全面成功。Blue Pearl 的产品包括：
Blue Pearl 团队提供专业咨询服务，以满足客户的业务战略和管理需求。该公司的首要任务是通过倾听、分析和创建推动增长和创新的定制解决方案，为每项业务增加价值。
© Copyright IBM Corporation 2024。IBM、IBM 徽标、IBM Watson 和 watsonx.ai 是 IBM Corp. 在美国和/或其他国家或地区的商标或注册商标。
本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。
插图中的客户示例展示了客户使用 IBM 产品的方式，以及他们可能已取得的结果。实际性能、成本、节省情况或其他结果可能因具体运营环境不同而异。 用户自行负责评估和验证任何其他产品或程序与 IBM 产品和程序搭配运行的情况。