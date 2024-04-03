IBM® watsonx.ai AI 开发平台属于 IBM watsonx AI 和数据平台，可将基础模型支持的全新生成式 AI 功能和传统机器学习 (ML) 整合到一个贯穿 AI 生命周期的强大开发平台。利用企业数据调整和指导模型，并通过易于使用的工具来构建和完善高性能提示，从而满足您的需求。利用 watsonx.ai，仅需使用一小部分数据，您就能在很短的时间内构建 AI 应用程序。watsonx.ai 可
提供：
在 watsonx.ai 30 天演示中直接与 LLM 聊天。此演示不包括座席，也不包括与多个模型同时聊天。
IDC 聚焦：成功生成式 AI 的真相
可以自带定制基础模型，也可使用 IBM 提供的精选基础模型套件。通过 IBM 与 Hugging Face 的合作关系试用开源模型，以满足您的业务需求。
使用开源框架和工具，在安全、可信的开发平台中实现基于代码的、自动化的和可视化的数据科学功能。
利用通过最少数据打造成的基础模型和生成式 AI、高级提示调整功能、完整的 SDK 和 API 库。
使用集中在一处的所有工具和运行时来加速整个 AI 模型生命周期，以训练、验证、调整和部署跨越各个云环境和本地环境的 AI 模型。
在 Prompt Lab 中利用基础模型迅速创建更好的 AI 功能。针对各种用例和任务尝试不同的提示。只需几行指令，即可起草作业描述、对客户投诉进行分类、总结复杂的监管文件、提取关键业务信息等。使用最新的开放式源代码和 IBM 训练有素的基础模型，快速调整模型以满足具体业务需要。
以直观方式或使用代码构建模型，部署和监控完整的生命周期，并提供可解释性和公平性。利用 MLOps 简化任何工具的模型生成，并提供自动模型重新训练。
通过watsonx.ai 实现AI驱动的战略规划，更好地平衡其短期目标和长期可持续发展目标。
携手IBM 共创AI驱动的知识管理解决方案，助力制造企业数字化转型。
采用AI驱动的智能问答知识库技术，更快地查找研发信息，提供运营效率和客户满意度。
“我们的这段旅程才刚刚开始。与 IBM 的合作加强了我们的信念，即法律智能正处于变革时代的边缘，而 Blendow Group 已做好引领这场变革的准备。” - 首席数字创新官 Johan Wallquist
“这次试点的结果令我们备受鼓舞，我们也期待着生成式 AI 之旅进入下一个篇章。IBM 的 AI 方法合乎伦理且具有透明性，有助于我们将人类价值观置于转型计划的核心。” - AI 与客户关系主管 Alceu Meinen
IBM 团队为我们的“患者至上”工作方法提供了全力支持；该方法将流程研究和流程挖掘相结合，以确定有机会改善患者体验和疗效的领域。这有助于我们确定可在哪些领域试行流程变更以及令人兴奋的新技术，以便比以前更快地产生影响。”- 首席执行官 Andy Hardy 教授
1IBM 可自行决定更改或撤销有关公司计划、方向和意图的声明，恕不另行通知。请参阅定价，了解详细信息。除非软件定价中另有规定，否则所有特性、功能和潜在更新仅限 SaaS。IBM 不保证 SaaS 和软件具备相同的特性和功能。