IBM® watsonx.ai AI 开发平台属于 IBM watsonx AI 和数据平台，可将基础模型支持的全新生成式 AI 功能和传统机器学习 (ML) 整合到一个贯穿 AI 生命周期的强大开发平台。利用企业数据调整和指导模型，并通过易于使用的工具来构建和完善高性能提示，从而满足您的需求。利用 watsonx.ai，仅需使用一小部分数据，您就能在很短的时间内构建 AI 应用程序。watsonx.ai 可

提供：



多模型多样性和灵活性 ：可以从 IBM 开发的模型、开源模型和第三方模型中进行选择，也可自带模型。

：可以从 IBM 开发的模型、开源模型和第三方模型中进行选择，也可自带模型。 差异化的客户保护 ：IBM 支持 IBM 开发的模型，并针对第三方知识产权索赔向客户提供赔偿。

：IBM 支持 IBM 开发的模型，并针对第三方知识产权索赔向客户提供赔偿。 端到端 AI 治理 ：企业可以通过整个公司的可信数据来扩展和加速 AI 的影响，无论数据位于何处。

：企业可以通过整个公司的可信数据来扩展和加速 AI 的影响，无论数据位于何处。 混合式多云部署：IBM 提供将企业 AI 工作负载集成并部署到所选混合云堆栈中的灵活性。