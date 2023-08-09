IBM® watsonx 模型专为企业设计，并针对目标业务领域和用例进行了优化。通过 AI 开发平台 IBM® watsonx.ai，我们可提供一系列由 IBM 开发、具有成本效益的企业级基础模型、开源模型和来自第三方提供商的模型，以帮助客户和合作伙伴以最小的风险更快地扩展和实施人工智能 (AI)。您可以在工作负载所处的任何位置（本地和混合云）部署 AI 模型。
IBM 采用差异化方法来提供企业级基础模型：
IBM watsonx 基础模型库为您提供丰富的选项和灵活性，让您从专有、开源和第三方模型库中选择最适合您的业务需求、区域利益和风险状况的模型。
IBM Granite 是基于仅解码器的转换器架构的大型语言基础模型旗舰系列。Granite 语言模型经过互联网、学术、代码、法律和金融等领域的可信企业数据训练而成。
此类模型在内容生成、摘要、分类、洞察提取和检索增强生成 (RAG) 等常见用例中始终如一地提供改进性能。
免费试用 watsonx.ai
了解 Granite 模型的训练方式以及使用的数据源
IBM Granite 经过企业相关内容的训练，符合 IBM AI 道德准则以及首席隐私办公室定义和执行的严格数据治理、监管和风险标准。
通过聊天微调和模型对齐技术，实现了财务等目标企业业务领域和 RAG 等用例的准确性提升。
一款极具价格竞争力的模型，基础设施的要求较低，提供 IP 补偿和易于使用的工具包，用于模型定制和应用集成。
granite-13b-chat
IBM
支持问题解答 (Q&A)、摘要、分类、生成、提取和 RAG 任务。
8192
0.0006
granite-13b-instruct
IBM
支持 Q&A、摘要、分类、生成、提取和 RAG 任务。
8192
0.0006
granite-20b-multilingual
IBM
支持法语、德语、葡萄牙语、西班牙语和英语的常见问题解答、摘要、分类、生成、提取、翻译和 RAG 任务。
8190
0.0006
llama-2-70b-chat
Meta
支持 Q&A、摘要、分类、生成、提取和 RAG 任务。
4096
0.0018
llama-2-13b-chat
Meta
支持问答、摘要、分类、生成、提取和 RAG 任务。可用于提示微调。
4096
0.0006
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Meta
通过自然语言提示生成和翻译代码，为代码创建任务专用模型。
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mixtral-8x7b-instruct
Mistral AI
支持 Q&A、摘要、分类、生成、提取、RAG 和代码生成任务。
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IBM
支持日语 Q&A、摘要、分类、生成、提取、翻译和 RAG 任务。
4096
0.0006
flan-t5-xl-3b
支持 Q&A、摘要、分类、生成、提取和 RAG 任务。可用于提示微调。
4096
0.0006
flan-t5-xxl-11b
支持 Q&A、摘要、分类、生成、提取和 RAG 任务。
4096
0.0018
flan-ul2-20b
支持 Q&A、摘要、分类、生成、提取和 RAG 任务。
4096
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ELYZA
支持 Q&A、摘要、RAG、分类、生成、提取和翻译任务。
4096
0.0018
mt0-xxl-13b
BigScience
支持 Q&A、摘要、分类和生成任务。
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*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
IBM 相信，AI 模型的创建、部署和运用能够负责任地推进整个企业的创新。IBM watsonx AI 和数据平台具有构建和测试基础模型以及生成式 AI 的端到端流程。针对 IBM 开发的模型，我们会在模型训练之前搜索并删除重复项，并使用 URL 拦截列表技术、反感内容过滤和文件质量过滤以及语句拆分和标记技术。
在数据训练过程中，我们力求防止模型输出失准，并使用监督微调来改善指令跟踪，以便借助提示工程将模型用于企业任务。我们将继续朝着多个方向开发 Granite 模型，包括其他模态、行业专用内容和用于训练的数据注释，同时部署定期、持续的数据保护措施。
鉴于生成式 AI 技术的快速变化，我们的端到端流程需要不断发展和改进。作为 IBM 在其基础模型开发和测试中投入的严谨性证明，IBM 为其开发的模型提供标准的合同知识产权赔偿，类似于为 IBM 硬件和软件产品提供的赔偿。
与其他一些大型语言模型提供商不同，IBM 不要求客户因使用 IBM 开发的模型而赔偿 IBM，这是 IBM 的标准赔偿惯例。此外，IBM 对自身开发的模型未设置赔偿责任上限，这也符合 IBM 的一贯赔偿义务做法。
受上述保护的 watsonx 模型目前包括：
(1) Slate 系列纯编码器模型。
(2) Granite 系列纯解码器模型。
推理价格基于每 1,000 个词元（1 个资源单位）。输入词元和输出词元采用相同费率。1,000 个词元通常相当于 750 个词语。
并非所有模型在所有地区都可售，请参阅我们的文档，了解详情。
上下文长度以词元表示。
IBM 可自行决定更改或撤销有关公司计划、方向和意图的声明，恕不另行通知。请参阅定价了解更多详细信息。除非软件定价中另有规定，否则所有特性、功能和潜在更新仅限 SaaS。IBM 不保证 SaaS 和软件具备相同的特性和功能。