IBM 相信，AI 模型的创建、部署和运用能够负责任地推进整个企业的创新。IBM watsonx AI 和数据平台具有构建和测试基础模型以及生成式 AI 的端到端流程。针对 IBM 开发的模型，我们会在模型训练之前搜索并删除重复项，并使用 URL 拦截列表技术、反感内容过滤和文件质量过滤以及语句拆分和标记技术。



在数据训练过程中，我们力求防止模型输出失准，并使用监督微调来改善指令跟踪，以便借助提示工程将模型用于企业任务。我们将继续朝着多个方向开发 Granite 模型，包括其他模态、行业专用内容和用于训练的数据注释，同时部署定期、持续的数据保护措施。

鉴于生成式 AI 技术的快速变化，我们的端到端流程需要不断发展和改进。作为 IBM 在其基础模型开发和测试中投入的严谨性证明，IBM 为其开发的模型提供标准的合同知识产权赔偿，类似于为 IBM 硬件和软件产品提供的赔偿。



与其他一些大型语言模型提供商不同，IBM 不要求客户因使用 IBM 开发的模型而赔偿 IBM，这是 IBM 的标准赔偿惯例。此外，IBM 对自身开发的模型未设置赔偿责任上限，这也符合 IBM 的一贯赔偿义务做法。

受上述保护的 watsonx 模型目前包括：

(1) Slate 系列纯编码器模型。

(2) Granite 系列纯解码器模型。

了解有关 Granite 模型许可的更多信息