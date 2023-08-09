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深入了解 watsonx 平台上的 IBM 基础模型库，并为您的业务扩展生成式 AI
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watsonx.ai 基础模型的产品屏幕截图
具备选择能力的企业级模型

IBM® watsonx 模型专为企业设计，并针对目标业务领域和用例进行了优化。通过 AI 开发平台 IBM® watsonx.ai，我们可提供一系列由 IBM 开发、具有成本效益的企业级基础模型、开源模型和来自第三方提供商的模型，以帮助客户和合作伙伴以最小的风险更快地扩展和实施人工智能 (AI)。您可以在工作负载所处的任何位置（本地和混合云）部署 AI 模型。

IBM 采用差异化方法来提供企业级基础模型：

  • 开放：将一流的 IBM 模型和经过验证的开源模型纳入我们的 watsonx 基础模型库。
  • 可信：针对需要企业级透明度、治理能力和性能的应用程序，使用可信的已治理数据来训练模型。
  • 定向：专为企业设计，针对目标业务领域和用例进行优化。
  • 赋能：为客户提供具有价格竞争力的模型选项，以构建最适合其独特业务需求和风险状况的 AI。
 电子书：深入了解如何选择合适的基础模型
Granite 多语言模型现已推出
IBM 模型

IBM watsonx 基础模型库为您提供丰富的选项和灵活性，让您从专有、开源和第三方模型库中选择最适合您的业务需求、区域利益和风险状况的模型。

 Granite 模型

IBM Granite 是基于仅解码器的转换器架构的大型语言基础模型旗舰系列。Granite 语言模型经过互联网、学术、代码、法律和金融等领域的可信企业数据训练而成。

此类模型在内容生成、摘要、分类、洞察提取和检索增强生成 (RAG) 等常见用例中始终如一地提供改进性能。

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 IBM® Research 报告

了解 Granite 模型的训练方式以及使用的数据源
为什么选择 IBM Granite？         值得信赖

IBM Granite 经过企业相关内容的训练，符合 IBM AI 道德准则以及首席隐私办公室定义和执行的严格数据治理、监管和风险标准。

 性能良好

通过聊天微调和模型对齐技术，实现了财务等目标企业业务领域和 RAG 等用例的准确性提升。

 物有所值

一款极具价格竞争力的模型，基础设施的要求较低，提供 IP 补偿和易于使用的工具包，用于模型定制和应用集成。
基础模型库

选择最适合您的需求的生成式基础模型。在为用例初选若干模型之后，使用提示工程技术系统地测试模型，确认查看哪些模型始终返回所需的结果。

 查看更多的 watsonx 定价信息
模型名称 提供商 用例 上下文长度 价格 美元/1000 个词元

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特色模型

IBM

支持问题解答 (Q&A)、摘要、分类、生成、提取和 RAG 任务。

 

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特色模型

IBM

支持 Q&A、摘要、分类、生成、提取和 RAG 任务。

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0.0006

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特色模型

IBM

支持法语、德语、葡萄牙语、西班牙语和英语的常见问题解答、摘要、分类、生成、提取、翻译和 RAG 任务。

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Meta

支持 Q&A、摘要、分类、生成、提取和 RAG 任务。

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0.0018

llama-2-13b-chat

Meta

支持问答、摘要、分类、生成、提取和 RAG 任务。可用于提示微调。

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全新

Meta

通过自然语言提示生成和翻译代码，为代码创建任务专用模型。

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全新

Mistral AI

支持 Q&A、摘要、分类、生成、提取、RAG 和代码生成任务。

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全新

IBM

支持日语 Q&A、摘要、分类、生成、提取、翻译和 RAG 任务。

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Google

支持 Q&A、摘要、分类、生成、提取和 RAG 任务。可用于提示微调。

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flan-t5-xxl-11b

Google

支持 Q&A、摘要、分类、生成、提取和 RAG 任务。

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Google

支持 Q&A、摘要、分类、生成、提取和 RAG 任务。

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ELYZA

支持 Q&A、摘要、RAG、分类、生成、提取和翻译任务。

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BigScience 

支持 Q&A、摘要、分类和生成任务。

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*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。

客户案例

企业非常期待将来可以利用自己的数据，集中运用基础模型和 ML 来加快运行生成式 AI 工作负载。
深入了解更多客户案例
温布尔登网球公开赛使用 watsonx.ai 基础模型训练 AI，以创建网球解说。 阅读成功案例

新闻和资源

开源 Mixtral 8x7b 模型现已在 watsonx 上推出，以便帮助企业通过可信的方式灵活扩展 AI 如何选择合适的 AI 基础模型 面向企业的生成式 AI 和 ML IBM 和 Meta Llama 2 在 watsonx.ai 发布，提高 AI 生产力 Hugging Face 和 IBM 启动开源代码合作 构建商用 AI：IBM Granite 基础模型 watsonx.ai 背后的技术 Presto：了解您的所有数据 IBM 如何为企业定制生成式 AI 了解有关根据您的独特需求量身定制的 AI 的力量的更多信息 了解如何构建企业就绪的基础模型

AI 模型的知识产权保护

IBM 相信，AI 模型的创建、部署和运用能够负责任地推进整个企业的创新。IBM watsonx AI 和数据平台具有构建和测试基础模型以及生成式 AI 的端到端流程。针对 IBM 开发的模型，我们会在模型训练之前搜索并删除重复项，并使用 URL 拦截列表技术、反感内容过滤和文件质量过滤以及语句拆分和标记技术。

在数据训练过程中，我们力求防止模型输出失准，并使用监督微调来改善指令跟踪，以便借助提示工程将模型用于企业任务。我们将继续朝着多个方向开发 Granite 模型，包括其他模态、行业专用内容和用于训练的数据注释，同时部署定期、持续的数据保护措施。

鉴于生成式 AI 技术的快速变化，我们的端到端流程需要不断发展和改进。作为 IBM 在其基础模型开发和测试中投入的严谨性证明，IBM 为其开发的模型提供标准的合同知识产权赔偿，类似于为 IBM 硬件和软件产品提供的赔偿。

与其他一些大型语言模型提供商不同，IBM 不要求客户因使用 IBM 开发的模型而赔偿 IBM，这是 IBM 的标准赔偿惯例。此外，IBM 对自身开发的模型未设置赔偿责任上限，这也符合 IBM 的一贯赔偿义务做法。

受上述保护的 watsonx 模型目前包括：

(1) Slate 系列纯编码器模型。

(2) Granite 系列纯解码器模型。

了解有关 Granite 模型许可的更多信息
采取下一步行动

采取下一步行动，开始为企业实施和扩展生成式 AI 和机器学习。

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脚注

推理价格基于每 1,000 个词元（1 个资源单位）。输入词元和输出词元采用相同费率。1,000 个词元通常相当于 750 个词语。

并非所有模型在所有地区都可售，请参阅我们的文档，了解详情

上下文长度以词元表示。

IBM 可自行决定更改或撤销有关公司计划、方向和意图的声明，恕不另行通知。请参阅定价了解更多详细信息。除非软件定价中另有规定，否则所有特性、功能和潜在更新仅限 SaaS。IBM 不保证 SaaS 和软件具备相同的特性和功能。