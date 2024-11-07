即将推出：全新 F1 法拉利车迷互动平台

数据驱动的洞察分析，尽在掌握 每场一级方程式车赛对于车队和车迷来说都是一场快节奏、充满戏剧性的刺激之旅。这也是大量丰富数据的来源，每辆车每秒可产生多达 10,000 个数据点。这些数据是推动团队走向胜利的动力。借助 IBM 的尖端科技和数据驱动解决方案，法拉利将于 2025 年将相同的数据转化为数百万法拉利 F1 车迷的世界级数字体验。所以请系好安全带，这将是一次疯狂的旅程！ 通过 IBM® Consulting 了解有关体验设计的更多信息

Lorenzo Giorgetti 法拉利首席赛车营收官 “ 我们很荣幸能与 IBM 建立合作关系，IBM 是世界上久负盛名的技术和咨询专业公司。此次与 IBM 的合作将支持我们为法拉利车队的车迷提供前所未有的体验，并向外界打开法拉利车队的大门。 ”

转型的传统

IBM® watsonx 与 Granite 3.0 30 多年来，IBM 与温布尔登网球公开赛、美国网球公开赛、美国大师赛和 ESPN 梦幻足球等最具标志性的体育机构并肩合作，以求实现其数字基础设施的现代化改造，并为全球数百万球迷提供此类大型赛事。这些合作关系由 IBM 各行各业的客户使用的相同数据和分析技术提供支持，以增强客户体验，帮助其员工达到新的工作效率水平，并做出更明智的数据驱动业务决策。 了解 IBM watsonx 了解 Granite 3.0

加速开发

IBM watsonx Code Assistant IBM Consulting 使用 watsonx Code Assistant 来提高其编码效率和准确性。IBM® watsonx Code Assistant 使用专用 IBM® Granite 模型来加速软件开发，从而帮助开发人员根据自然语言提示来生成代码。团队使用此工具来分析和解释代码片段，为代码添加注释，以促进开发人员之间更好的协作，并自动完善已分析代码的各个片段。 立即加速软件开发

客户案例 IBM 利用用于构建法拉利 F1 应用程序的相同技术和专业知识，帮助全球数千家 IBM 客户实现数字化运营转型。 Blue Pearl 利用 watsonx 的生成式 AI 彻底改变招聘流程 ESPN 将洞察分析融入梦幻足球 CXReview 利用 watsonx 优化客户服务中心性能