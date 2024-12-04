我们现在的目标是推出并扩大 AI 助手的公开测试版，IBM 团队提出了提高成本效益和减少响应延迟的方法。延迟是电子商务互动的一个关键指标，因此我们的部分对话代理工作流程现在包括广泛使用 IBM Granite 模型，以减少延迟并优化用户体验。

随着我们的发展，治理、风险和合规将变得越来越重要。令人欣慰的是，企业就绪的 IBM watsonx 平台涵盖了所有这些功能。

我们目前正在与来自不同 B2B 和 B2C 行业的客户合作，将我们的 AI 助理 Buddy 与他们的平台和电子商务商店整合，为他们提供与客户互动的新机会。我们的愿景是提供一系列 AI 工具，让客户更容易通过智能产品搜索发现他们想要的东西，在浏览或购物时获得任何产品或支持问题的答案，并在结账时享受流畅的体验。

这可能会对我们的客户产生巨大影响。例如，我们的 AI 助手将增加与 B2B 和 B2C 客户的互动，从而带来新的交叉销售和追加销售机会。同时，我们的助手还能降低结账过程中的退出率，从而最大限度地提高销售额和收入。我们的目标是为客户提供一个全面、知识渊博、积极主动的 AI 助手，帮助客户改变决策。我深信，虚拟购物助手将成为数字购物之旅的一个自然组成部分，未来将利用可见的虚拟角色来提供高度个性化的购物体验。

我们目前正在开发 Buddy 平台中的新模块：AI 可为电子商务经理提供可操作的建议，并可通过在仪表板中提示助手来创建报告。有了这一工具，他们就能轻松识别挑战和机遇，并将自己的商店与竞争对手进行比较。此外，他们还可以利用 AI 助手了解如何优化产品选择、内容和定价，从而通过数据驱动的洞察分析促进销售。

我们与 IBM 密切合作，觉得未来无限广阔。对我们来说，与 IBM 的合作并不主要关乎科技：还有共同的愿景以及为共同成功而坚定不移的努力。创建一家初创企业是非常困难的，但 IBM 团队不断支持和激励我们坚持下去，并迅速从想法转变为市场化产品。

我们与 IBM watsonx 合作的主要优势：