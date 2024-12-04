我很荣幸能在一家全球知名的高服务水准电子元件分销商度过职业生涯中最有趣的阶段之一。在此期间，我们成功地将模拟业务的大部分转移到了数字渠道。那是一个激动人心的时代，网络购物仍在不断发展，特别是在 B2B 领域。它还进一步激发了我对电子商务的热情，从那时起，我就一直深入参与数字业务的发展。
时至今日，我新创立的yappyBuy公司肩负着利用人工智能的无限可能，让拥有数字渠道的公司能够通过我们的Buddy平台（一款智能、定制的人工智能助手解决方案）在整个购物体验中与客户进行互动。我最初创办公司的经历之一，就是从全球最大的种子前创业加速器项目之一——硅谷创业者学院毕业。这让我了解了创建成功初创企业和发展可扩展智能技术的主要方面。
当我们开始为网店开发一键结账解决方案时，我们意识到 AI 将在我们未来的技术堆栈中发挥重要作用。我还意识到，借助 AI，我们终于有可能开发出一种解决方案，实现真正的个性化购物体验。我们深入的市场调查分析了超过 100 万条在线评论，证实了网上购物者面临的主要问题是搜索结果令人沮丧、个性化程度不够以及客服不佳。这些将成为我们开发技术的重点。我们随后开始寻找强大的合作伙伴，将我们的想法提升到新的高度。
我们与 IBM 的第一次接触是当我的联合创始人完成了 IBM 关于生成式 AI1和虚拟助理的免费在线课程。经过这次宝贵的学习经历，我们知道了自己想要做什么，并开始寻找符合我们产品愿景的合适人选。
1IBM AI 学院
在 Coursera 获得 IBM AI 开发人员专业证书
IBM watsonx 助手学习
edX 的 IBM AI 基础专业证书
我们与包括 IBM 在内的部分 AI 领导者进行了接触。我们与 IBM 团队第一次直接接触时，他们对我们想要实现的目标表现出真正的兴趣，这让我们印象深刻。IBM 将我们这个早期的小创业公司视为平等的开发合作伙伴。我们很快意识到，与 IBM 合作将大幅提升我们的功能，并大大加快我们的发展速度：这是任何初创企业都不可或缺的竞争优势。
虽然其他 AI 公司可能登上更多全球头条，但 IBM 却能提供切实的商业解决方案和实际成果。与许多新兴的人工智能公司不同，IBM 在机器学习和 AI 方面拥有丰富的经验，远远领先于竞争对手。例如，我仍然记得 IBM 的创新型超级计算机“深蓝”在象棋领域创造的历史。IBM 凭借其持久的创业精神，至今仍在续写历史。我们很高兴能参与其中，与 IBM 这样强大的公司合作，作为一家小型科技初创企业，共同成就伟业。
能够成为 AI 创始人和领导者这个强大社区的成员，我感到非常荣幸。感谢 IBM，让我们能够与志同道合的创新者建立联系。在“Build with watsonx”系列活动中的演示、展示和演讲启发下，我意识到我们需要制定一个更大的愿景，超越网店和电子商务。生成式 AI 助理还有更多潜力。我很高兴，在很短的时间内，我已从 IBM 两场活动的参与者变成了演讲者。能够与 IBM 这样出色的合作伙伴分享经验，并鼓励他人继续努力，勇攀高峰，这真的非常令人兴奋。
我们决定与 IBM 合作后，进展很快。IBM 投入了大量时间和资源，帮助我们快速启动。IBM 团队与我们组织了三次研讨会，每次研讨会都有四到六名技术专家组成的小组，他们带来了丰富的生成式 AI 知识和经验。如果没有 IBM，我们可能无法轻松地找到拥有博士学位的高水平资深技术专家，在 AI 之旅的初期为我们提供关键决策指导。
IBM 还为我们联系了他们的主要经销商之一TD SYNNEX，为我们提供商业方面的支持，帮助我们建立商业案例，并提供深入的最佳实践指导，帮助我们迈出后续步骤，从想法、试点、公测到下一步。
很多人问我为什么选择IBM Watsonx.ai作为我们的核心平台。原因有很多，但其中最重要的两个原因是平台的强大功能和广泛的 AI 解决方案，以及数据隐私和合规性。作为一家与欧洲各地企业合作的德国公司，高标准的数据保护和全面遵守《欧盟通用数据保护条例》(GDPR) 对我们的业务模式至关重要。通过使用 IBM 的企业级 AI 产品，我们可以保持对数据存储和处理位置的完全控制，并遵守欧盟的数据和 AI 法规。
此外，IBM 可嵌入式 AI 解决方案为我们提供了从 watsonx.ai 模型库中各种大型语言模型 (LLM) 中进行选择的自由。这意味着我们可以使用最适合我们用例的 LLM。我们一开始使用的是IBM Granite模型和 Meta Llama 3.1（Meta 的下一代开放式 LLM），用于我们具有代理流功能的对话工具。IBM 平台促进了 AI 的开放式创新，我们可以轻松利用未来的新发展和新模式。
目前，我们Buddy平台的主要IBM watsonx解决方案包括 watsonx.ai、IBM Watson Discovery、watsonx.data和watsonx.governance。IBM 团队确保我们了解实施这些模块和部署检索增强生成 (RAG) 等前沿方法的好处，RAG 是一个 AI 框架，使我们能够通过将自己的数据输入模型来提高 LLM 生成内容的质量。利用易于使用的工具来构建和完善我们的电子商务和网站助手，我们现在可以成功地将 PDF、JSON 文件、CSV 文件、[Microsoft] Word 文档和数据库等文档或动态 API 响应纳入其中，从而提供上下文信息，使响应更准确、更可信。
我们现在的目标是推出并扩大 AI 助手的公开测试版，IBM 团队提出了提高成本效益和减少响应延迟的方法。延迟是电子商务互动的一个关键指标，因此我们的部分对话代理工作流程现在包括广泛使用 IBM Granite 模型，以减少延迟并优化用户体验。
随着我们的发展，治理、风险和合规将变得越来越重要。令人欣慰的是，企业就绪的 IBM watsonx 平台涵盖了所有这些功能。
我们目前正在与来自不同 B2B 和 B2C 行业的客户合作，将我们的 AI 助理 Buddy 与他们的平台和电子商务商店整合，为他们提供与客户互动的新机会。我们的愿景是提供一系列 AI 工具，让客户更容易通过智能产品搜索发现他们想要的东西，在浏览或购物时获得任何产品或支持问题的答案，并在结账时享受流畅的体验。
这可能会对我们的客户产生巨大影响。例如，我们的 AI 助手将增加与 B2B 和 B2C 客户的互动，从而带来新的交叉销售和追加销售机会。同时，我们的助手还能降低结账过程中的退出率，从而最大限度地提高销售额和收入。我们的目标是为客户提供一个全面、知识渊博、积极主动的 AI 助手，帮助客户改变决策。我深信，虚拟购物助手将成为数字购物之旅的一个自然组成部分，未来将利用可见的虚拟角色来提供高度个性化的购物体验。
我们目前正在开发 Buddy 平台中的新模块：AI 可为电子商务经理提供可操作的建议，并可通过在仪表板中提示助手来创建报告。有了这一工具，他们就能轻松识别挑战和机遇，并将自己的商店与竞争对手进行比较。此外，他们还可以利用 AI 助手了解如何优化产品选择、内容和定价，从而通过数据驱动的洞察分析促进销售。
我们与 IBM 密切合作，觉得未来无限广阔。对我们来说，与 IBM 的合作并不主要关乎科技：还有共同的愿景以及为共同成功而坚定不移的努力。创建一家初创企业是非常困难的，但 IBM 团队不断支持和激励我们坚持下去，并迅速从想法转变为市场化产品。
我们与 IBM watsonx 合作的主要优势：
yappyBuy是一家位于德国的初创公司，为在线商店开发软件即服务 (SaaS) 结账解决方案。该公司旨在利用尖端的 AI 技术简化结账流程，改善用户体验，同时为商家提供有价值的洞察分析，以便在激烈的竞争环境中优化其平台。
关于作者
Peter Hattingh 是 yappyBuy GmbH 的 CEO，该公司总部位于德国，专门从事利用 AI 解决方案优化电子商务的业务。他是名副其实的电子商务先驱，从全球网络诞生之初就与网上商店打交道。离职后，他创办了自己的电子商务咨询和开发公司，与世界各地的客户合作，然后决定以新的方式利用自己的专业知识，创办 yappyBuy。
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示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。