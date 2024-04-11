如果您可在很短时间内以更少工作量发现隐藏在业务文档中的更深入洞察，那会是怎样？
借助 IBM Watson® Discovery，您可通过先进的自然语言处理和理解来自动发现信息和洞察，从而提高知识工作者的工作效率。这样一来，便可实现更快的成果转化、满意的客户以及更快乐的员工。
我们提供真正的企业级、值得信赖、可扩展且易于使用的自然语言 AI，它由 IBM 研究院的定制 NLP 模型和大型语言模型 (LLM) 提供支持。
借助 IBM 的下一代 AI 和数据平台，让 AI 为您的企业发挥更强大的作用
Watson Discovery 在“2022 年 Gartner® Magic Quadrant™ for Insights Engines”中被评为领导者
一位保险客户将阅读和分析文本数据的时间减少 90%。
一家律师事务所的工作效率提高了 4 倍，收入则增加了 30%。
一家石油和天然气公司实现了 1,000 多万美元的节余。
IBM Watson® Discovery 使用自然语言处理 (NLP) 来帮助您的承保人、索赔处理人、客户服务代理和精算师更快地从保险文件、客户和公共数据中找到答案和洞察。这样一来，便可实现更快的业务成果转化、满意的客户以及更快乐的员工。
IBM Watson® Discovery 使用自然语言处理 (NLP) 来帮助您的控制分析人员、股票经纪人和财富管理专业人员自动搜索大量文档和公共数据。它们会产生富有意义的洞察。您可以更快地获取相关解答，从而做出更好的业务决策。
IBM Watson® Discovery 使用自然语言处理 (NLP) 来帮助您的律师和控制专家自动搜索大量文档和公共数据。它们会产生富有意义的洞察。您可以更快地获取相关解答，增加收入并改善客户服务。
受 IBM 委托，“2022 年 Forrester Consulting 对 IBM NLP 解决方案开展的总体经济影响™”研究发现，IBM Watson NLP 在三年内实现了 383% 的投资回报率。
IBM Watson Discovery 被评为“2022 年 Forrester Wave™：面向文档的文本分析平台”领导者
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适用于虚拟助手、企业搜索和文本分析解决方案的构建者。
只需几个简易步骤即可开始使用 IBM Watson。
IBM Watson Discovery 融合了 IBM 研究院实验室的创新成果。