主页 人工智能与机器学习 Watson Discovery IBM Watson Discovery
通过 AI 驱动的智能文档理解和内容分析平台加速业务决策和相关流程
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Watson Discovery 概述的混合 UI 插图
少挖掘，多发现

如果您可在很短时间内以更少工作量发现隐藏在业务文档中的更深入洞察，那会是怎样？

借助 IBM Watson® Discovery，您可通过先进的自然语言处理和理解来自动发现信息和洞察，从而提高知识工作者的工作效率。这样一来，便可实现更快的成果转化、满意的客户以及更快乐的员工。

我们提供真正的企业级、值得信赖、可扩展且易于使用的自然语言 AI，它由 IBM 研究院的定制 NLP 模型和大型语言模型 (LLM) 提供支持。
现已推出：watsonx

借助 IBM 的下一代 AI 和数据平台，让 AI 为您的企业发挥更强大的作用

Watson Discovery 在“2022 年 Gartner® Magic Quadrant™ for Insights Engines”中被评为领导者
优势 加速决策和流程

一位保险客户将阅读和分析文本数据的时间减少 90%。

 创造收入

一家律师事务所的工作效率提高了 4 倍，收入则增加了 30%。

 降低成本

一家石油和天然气公司实现了 1,000 多万美元的节余。
功能
  了解您的文档结构 智能文档理解 (SDU) 是一种可视化机器学习工具，用户可借助它标记文本，以便该工具对企业文档内的关键组成部分（例如标题、表格等）进行理解。一旦您对文档的其中几页进行了注释，SDU 便可自学剩余部分，从而仅从相关内容中检索答案和信息。 如何使用 SDU
将文本图像转换为洞察 IBM 的全新 OCR 可提供更高的字符准确性和检测召回率，让您在不够理想的条件下（如字体不规则、分辨率不足、移动捕获的光线不足，甚至存在各种颜色和背景）也能从文档中提取更多关键信息。 探索 IBM 的全新 OCR 技术
浏览数据，发现洞察 传统的企业搜索引擎会执行关键字搜索，并为最终用户提供文档链接。但借助 Watson Discovery，您可以超越关键字搜索，使用构面型搜索自信地浏览文档，从而找到所需的相关信息。此平台的设计可确保您轻松访问所需信息，并可通过 JSON 输出推送到下游自动化环节。 有关构面型导航的更多信息
提供 NLP 充实内容 此平台开箱即用的 NLP 丰富功能涵盖实体提取、观点分析、情绪分析、关键词提取、类别分类、概念标记等。 如何丰富您的数据
利用大型语言模型 (LLM) 使用 Watson 自然语言处理 (NLP) 所提供的基础模型来实现对文本的高级处理和理解，以便从业务文档中准确提取信息和洞察、加速流程并生成洞察。 了解有关 IBM 如何使用 LLM 的更多信息
提供用户友好型工具 借助直观的工具，您的主题专家可向 IBM Watson® 传授您所在行业的常用语言。无需任何已有编程或编码技能即可开始使用。 创建项目
提取特定于域的实体 定义自定义实体类型并对实体提及进行注释，以使用主动学习技术迭代训练受监督实体识别模型，从而加快训练速度。 如何创建自定义实体提取
用例 探索所有用例 保险业

IBM Watson® Discovery 使用自然语言处理 (NLP) 来帮助您的承保人、索赔处理人、客户服务代理和精算师更快地从保险文件、客户和公共数据中找到答案和洞察。这样一来，便可实现更快的业务成果转化、满意的客户以及更快乐的员工。

 金融市场

IBM Watson® Discovery 使用自然语言处理 (NLP) 来帮助您的控制分析人员、股票经纪人和财富管理专业人员自动搜索大量文档和公共数据。它们会产生富有意义的洞察。您可以更快地获取相关解答，从而做出更好的业务决策。

 法律研究

IBM Watson® Discovery 使用自然语言处理 (NLP) 来帮助您的律师和控制专家自动搜索大量文档和公共数据。它们会产生富有意义的洞察。您可以更快地获取相关解答，增加收入并改善客户服务。
评分和评论
资源 2022 年 Forrester Consulting 对 IBM NLP 解决方案开展的总体经济影响™研究

受 IBM 委托，“2022 年 Forrester Consulting 对 IBM NLP 解决方案开展的总体经济影响™”研究发现，IBM Watson NLP 在三年内实现了 383% 的投资回报率。

 IBM Watson Discovery 被评为领导者

IBM Watson Discovery 被评为“2022 年 Forrester Wave™：面向文档的文本分析平台”领导者

 IBM Watson Discovery 解决方案简介

了解如何通过 Watson Discovery 加快决策和业务流程。

 IBM Watson 应用社区

适用于虚拟助手、企业搜索和文本分析解决方案的构建者。

 开始使用 IBM Cloud

只需几个简易步骤即可开始使用 IBM Watson。

 IBM Watson Discovery 和 NLP 创新

IBM Watson Discovery 融合了 IBM 研究院实验室的创新成果。
探索更多 IBM Watson 产品 IBM Watsonx® Assistant

通过数字和语音等渠道满足客户需求。指导员工完成内部流程，以便您的团队专注于价值更高的工作，同时降低成本。

 IBM Watson® Natural Language Understanding

分析文本，从内容中提取元数据，如概念、实体、关键词、类别、观点、情绪和语义角色。

 IBM Watson® Speech to Text

使用我们提供开箱即用的语言模型、语音频率选项和转录输出功能的 API，通过近实时的听写或批处理音频文件来转录您的音频。
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