如果您可在很短时间内以更少工作量发现隐藏在业务文档中的更深入洞察，那会是怎样？



借助 IBM Watson® Discovery，您可通过先进的自然语言处理和理解来自动发现信息和洞察，从而提高知识工作者的工作效率。这样一来，便可实现更快的成果转化、满意的客户以及更快乐的员工。



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