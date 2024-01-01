逐洞洞察

IBM watsonx 揭开奥古斯塔大师赛的神秘面纱 IBM 使用 watsonx 来管理生成式 AI 模型的整个生命周期，这些 AI 模型可以提供即时洞察分析，揭示大师赛上每个球洞处每一次击球的风险和成功率。在球停止滚动的那一刻，AI 模型就会捕捉球的 x、y 和 z 坐标，并与多年的历史数据进行比较，然后在大师赛应用程序中生成关于球洞的洞察分析。从数据监护、训练到持续治理，AI 模型的一切管理工作均在 IBM watsonx 这一 AI 和数据平台上进行。 阅读面向 CEO 的生成式 AI 指南 了解有关 Watsonx 的更多信息