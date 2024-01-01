高尔夫球赛背后蕴藏着大量数据，IBM 看到了这些数据的价值。在 watsonx 的助力下，IBM 利用生成式 AI 处理大师赛数据，为每个球洞处每一位球员的每一次击球生成 AI 解说和洞察分析。诚邀您使用 2024 年版大师赛应用程序，体验这些全新的 AI 功能。
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watsonx 提供逐洞洞察
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AI 解说
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大师赛数字平台
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逐洞洞察
IBM watsonx
揭开奥古斯塔大师赛的神秘面纱
IBM 使用 watsonx 来管理生成式 AI 模型的整个生命周期，这些 AI 模型可以提供即时洞察分析，揭示大师赛上每个球洞处每一次击球的风险和成功率。在球停止滚动的那一刻，AI 模型就会捕捉球的 x、y 和 z 坐标，并与多年的历史数据进行比较，然后在大师赛应用程序中生成关于球洞的洞察分析。从数据监护、训练到持续治理，AI 模型的一切管理工作均在 IBM watsonx 这一 AI 和数据平台上进行。
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AI 解说
IBM watsonx
给击球动作配上解说
利用生成式 AI 模型为大师赛应用程序中的 20,000 多个视频片段提供英语和西班牙语解说，该模型经过专门训练，能够为这项赛事提供特定语言的解说。AI 解说十分专业。例如，会使用"sand trap"和“bunker”来表示沙坑；会使用“rough”和“second cut”来表示深草区；而且，还会将高尔夫球迷尊称为"主顾"。为确保 AI 解说在大师赛期间全程保持准确可靠，AI 模型由 watsonx.governance 进行监控。
了解适用于数据驱动型组织的数据治理策略
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商业价值研究院 (IBV) 研究
深入了解高尔夫大师赛实现更高水平数字体验的最佳方法。
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大师赛数字平台
Hybrid cloud
开放灵活
高尔夫大师赛的数字基础设施可以在多个供应商提供的多种云平台上运行工作负载。这种“混合云设计”架构由 Red Hat OpenShift 提供支持，可以提高灵活性、加快创新速度并扩大数据和 AI 的影响力。
了解如何最大限度地发挥混合云的价值
保障大师赛数字平台的安全
IBM Security
检测和保护
网络威胁种类多、数量大，为保护大师赛数字平台免受侵害，IBM 采用复杂先进的攻击面管理解决方案以及安全信息和事件管理解决方案。Randori Recon 会在比赛开始前扫描整个网络，查找潜在漏洞。另外，QRadar Suite 会对检测到的威胁进行分类，确定重大安全事件并推荐有效的响应措施。
了解生成式 AI 时代的网络安全形势
深入了解 2024 年的安全威胁态势