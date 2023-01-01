IBM Consulting 正在与全球客户和合作伙伴合作，共同开创 AI 的未来。我们由 2 万多名 AI 专家组成的多元化全球团队可以帮助企业跨业务领域和行业快速从容地设计和扩展 AI 和自动化业务。

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