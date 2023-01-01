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重塑利用 AI 开展业务的方式
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一位女士与不同屏幕进行互动的插图
利用 AI 重塑您的业务运作方式

IBM Consulting 正在与全球客户和合作伙伴合作，共同开创 AI 的未来。我们由 2 万多名 AI 专家组成的多元化全球团队可以帮助企业跨业务领域和行业快速从容地设计和扩展 AI 和自动化业务。

我们的 AI 专业知识在道德和责任方面备受推崇，同时我们还注重对各部门进行技能提升和再培训，以最大限度地提高采用率和业务价值。在这个被大肆炒作的领域，我们拥有值得信赖的 AI 往绩，为各行各业的公司提供影响深远的服务。

 生成式 AI：在炒作风潮中脱颖而出
IBM 被评为 2023 年 IDC 人工智能服务市场的佼佼者 获取有关选择 AI 服务提供商，帮助构建 AI 功能的建议，并了解 IDC 将 IBM 定位为 AI 服务领域佼佼者的原因。 立即注册以获取完整的报告
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洞察

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负责任的 AI

AI 伦理：浏览 IBM 的多学科、多维度方法

利用 AI 创造投资回报

了解构建六项功能如何推动 AI 投资取得世界一流的成果

 面向企业的生成式 AI

了解首席执行官如何在 AI 时代做出决策

功能 会话式 AI

推动个性化的全渠道体验，同时降低客服中心运营成本。应用基于 AI 的虚拟代理程序、智能工作流程和自动化技术，并结合实时数据，为客户和员工提供愉快的体验。

 了解更多信息 大规模 AI 和机器学习

IBM 可以帮助企业运行、维护并扩展从试点到生产的 AI 和机器学习 (ML) 解决方案。采用一个框架来指导企业使用相关方案并加快实现价值的速度。

 了解实现方法 基础模型

简化流程、提高生产力并获得即时可行的洞察成果。我们可以部署具有行业特殊性和客户定制内容的生成式 AI 模型，同时确保安全性并承担相关职责。

 探讨 AI 的未来发展动向 内容智能化

利用 AI 实现复杂文档的数字化转型，从非结构化数据中释放价值。通过行业特定流程加快交易时间、降低成本并提高准确性。

 阅读详情，了解实现方法 气候风险和天气

将地理空间、天气、气候和遥感数据集集成到核心工作流程中，提高可见性并在重要的价值点上节省企业的时间与资源。

 观看实现方法 (10:05) AI 驱动的自动化操作

利用 AI 实现数字化和自动化工作流程，创建无接触流程，自动执行任务并增强现代混合员工队伍的能力。

 了解更多信息
优势 99% 使用虚拟代理程序改善客户和员工体验

99% 的受访者表示，使用会话式 AI 的虚拟代理程序有助于改善客户和员工体验。¹

 阅读 VAT 报告 89% 扩展 AI 功能，提升人员能力和绩效

89% 的企业决策制定者一致认为，扩展 AI 可带来差异化竞争优势。²

 阅读报告 67% 通过采用值得信赖的 AI，树立差异化竞争优势并推动可持续创新

67% 认为 AI 和 AI 伦理十分重要的组织还表示，他们在可持续发展、社会责任、多元化和包容性方面的表现优于同行。3

 阅读 Siemens Gamesa 成功案例
AI 不再是实验课题。现在所有人都已经为 AI 做好了准备，这完全改变了我们的游戏规则。 Romain Dutot IT Innovation Leader Bouygues Telecom 阅读成功案例
成功案例 Bouygues Telecom 通过普及 AI 实现快速创新

Bouygues Telecom 与 IBM 合作，共同在 AWS 上设计了定制数据和 AI 架构，以便在整个组织中实施并扩展 AI 和机器学习。

Wintershall Dea 创建了一个平台来构建可调整的 AI 项目

Wintershall Dea 与 IBM Consulting 合作创建了一个 AI 技术中心，并优先考虑要追求的用例。

Siemens Gamesa 扩展机器学习的部署，以减少制造错误

Siemens Gamesa 与 IBM 合作，大规模采用 AI 最佳实践，在 Microsoft Azure 上部署机器学习 (ML) 解决方案来转变制造方式。

战略合作伙伴关系   Adobe

充分运用 Adobe Experience Platform，发挥数据的价值，并利用 AI 功能，为客户提供个性化的实时体验。

 了解更多信息 AWS Cloud

作为 AWS 首要的咨询合作伙伴，IBM 帮助 Amazon Connect 平台所支持的客服中心完成现代化和规模化，并将 AI、机器学习和自动化解决方案统一集成至 AWS Cloud 上。

 

 了解更多信息 阅读罗得岛州成功案例 Google Cloud

IBM 帮助集成和扩展 AI 及机器学习，并将 AI 驱动型智能工作流程融入 Google Cloud 的业务流程。IBM 还与客户合作，利用 Google 的 Contact Center AI Platform 为客户服务实现转型。

 了解更多信息 观看视频 (01:44) Microsoft Azure

IBM 提供专业知识、框架和工具箱，积极支持大规模采用和部署 AI、分析和机器学习技术，并通过智能工作流程重塑业务流程 — 所有这些都构建于 Microsoft Azure 之上。

 了解更多信息 阅读 Reckitt Group 成功案例 SAP

利用 SAP 定义并实现数字化转型。部署支持 AI 的工作流程，实现基本流程的自动化。

 了解更多信息 Salesforce

借助 Salesforce 释放创新潜能。无缝集成 Salesforce Einstein 和 IBM Watson，为企业提供 AI 体验。

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相关解决方案 数据和分析咨询

集成企业数据以构建数字、运营、分析、数据科学和 AI 模型，并利用智能工作流程实现流程自动化。

 了解更多信息 自动化咨询

利用 AI 实现工作流程的数字化和自动化，以创建由混合员工队伍提供支持的无接触流程。

 了解更多信息 技术咨询

探索开放式技术，将企业策略与流程紧密结合，协同运作，从而实现富有意义的自动化、AI 洞察和成果。

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