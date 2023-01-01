IBM Consulting 正在与全球客户和合作伙伴合作，共同开创 AI 的未来。我们由 2 万多名 AI 专家组成的多元化全球团队可以帮助企业跨业务领域和行业快速从容地设计和扩展 AI 和自动化业务。
我们的 AI 专业知识在道德和责任方面备受推崇，同时我们还注重对各部门进行技能提升和再培训，以最大限度地提高采用率和业务价值。在这个被大肆炒作的领域，我们拥有值得信赖的 AI 往绩，为各行各业的公司提供影响深远的服务。
推动个性化的全渠道体验，同时降低客服中心运营成本。应用基于 AI 的虚拟代理程序、智能工作流程和自动化技术，并结合实时数据，为客户和员工提供愉快的体验。
IBM 可以帮助企业运行、维护并扩展从试点到生产的 AI 和机器学习 (ML) 解决方案。采用一个框架来指导企业使用相关方案并加快实现价值的速度。
简化流程、提高生产力并获得即时可行的洞察成果。我们可以部署具有行业特殊性和客户定制内容的生成式 AI 模型，同时确保安全性并承担相关职责。
利用 AI 实现复杂文档的数字化转型，从非结构化数据中释放价值。通过行业特定流程加快交易时间、降低成本并提高准确性。
将地理空间、天气、气候和遥感数据集集成到核心工作流程中，提高可见性并在重要的价值点上节省企业的时间与资源。
利用 AI 实现数字化和自动化工作流程，创建无接触流程，自动执行任务并增强现代混合员工队伍的能力。
99% 的受访者表示，使用会话式 AI 的虚拟代理程序有助于改善客户和员工体验。¹
89% 的企业决策制定者一致认为，扩展 AI 可带来差异化竞争优势。²
67% 认为 AI 和 AI 伦理十分重要的组织还表示，他们在可持续发展、社会责任、多元化和包容性方面的表现优于同行。3
Bouygues Telecom 与 IBM 合作，共同在 AWS 上设计了定制数据和 AI 架构，以便在整个组织中实施并扩展 AI 和机器学习。
Wintershall Dea 与 IBM Consulting 合作创建了一个 AI 技术中心，并优先考虑要追求的用例。
Siemens Gamesa 与 IBM 合作，大规模采用 AI 最佳实践，在 Microsoft Azure 上部署机器学习 (ML) 解决方案来转变制造方式。
充分运用 Adobe Experience Platform，发挥数据的价值，并利用 AI 功能，为客户提供个性化的实时体验。
作为 AWS 首要的咨询合作伙伴，IBM 帮助 Amazon Connect 平台所支持的客服中心完成现代化和规模化，并将 AI、机器学习和自动化解决方案统一集成至 AWS Cloud 上。
IBM 帮助集成和扩展 AI 及机器学习，并将 AI 驱动型智能工作流程融入 Google Cloud 的业务流程。IBM 还与客户合作，利用 Google 的 Contact Center AI Platform 为客户服务实现转型。
IBM 提供专业知识、框架和工具箱，积极支持大规模采用和部署 AI、分析和机器学习技术，并通过智能工作流程重塑业务流程 — 所有这些都构建于 Microsoft Azure 之上。
利用 SAP 定义并实现数字化转型。部署支持 AI 的工作流程，实现基本流程的自动化。
借助 Salesforce 释放创新潜能。无缝集成 Salesforce Einstein 和 IBM Watson，为企业提供 AI 体验。
集成企业数据以构建数字、运营、分析、数据科学和 AI 模型，并利用智能工作流程实现流程自动化。
利用 AI 实现工作流程的数字化和自动化，以创建由混合员工队伍提供支持的无接触流程。
探索开放式技术，将企业策略与流程紧密结合，协同运作，从而实现富有意义的自动化、AI 洞察和成果。