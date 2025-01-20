British Sugar 是英国唯一的甜菜作物加工商，112 年来一直是英国食品行业的重要贡献力量。公司供应英国 50% 以上的糖，在生产优质糖并销售给世界各地的客户和消费者方面拥有悠久的历史。

凭借其 DNA 中的创新，British Sugar 一直在寻求发展和调整其运营，以保持其在全球糖业市场上的竞争力。为了将业务提升到一个新的水平，至关重要的是使用最新的数字化能力，同时克服围绕获取嵌入式组织和技术知识的一些关键挑战。

首先，该公司希望通过更加依赖全面分析和数据驱动的选择来改变决策方式 - 许多组织正在经历这一过程。尽管该公司已将自动化和 4G 技术融入其运营中，但一些流程仍然是手动的。例如，手动查找有价值的知识和匹配决策所需的信息非常耗时，这会导致错误和错失机会。

一直以来，公司的决策主要依赖于在企业工作了数十年的员工的专业知识、直觉和体验。此类技术知识通常通过培训计划、经验分享和事迹传承下来。虽然这种方法在一个多世纪以来一直行之有效，但当代技术的发展和许多员工即将退休为变革提供了契机。为了保持领先地位，British Sugar 需要采用新的框架，对所有数据进行编码并扩展体验，利用其适应能力，在瞬息万变的市场中大放异彩。

此外，该公司还面临部门孤立问题，不同团队独立工作，导致重复工作和流程放缓。就机械故障而言，虽然这种故障很少发生，但该公司认识到意外停机时间可能会影响生产。为了降低这种风险，British Sugar 考虑实施预测性维护。最后，该公司想要解决的另一个问题是成本上升，不稳定的气候影响使之更加恶化，影响了农作物产量和运输效率。