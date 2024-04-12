尽管模拟和数字孪生都是利用数字模型来复制系统的各种流程，但数字孪生实际上是一个虚拟环境，对于研究来说内容特别丰富。 数字孪生和模拟之间的区别主要是规模问题： 模拟通常研究的是一个特定流程，而数字孪生本身可运行任意数量的实用模拟项目来研究多个流程。

当然，二者之间的差异远不止如此。 例如，模拟通常不会从获得实时数据中受益。 但数字孪生是围绕双向信息流设计的。当对象传感器向系统处理器提供相关数据时，该信息流首次出现。然后，当处理器将其得出的洞察成果与原始源对象共享时，该信息流会再次出现。

数字孪生拥有的数据更加优质且不断更新，且覆盖了更加广泛的诸多领域；除此之外，虚拟环境还具备更强的计算能力，因此，与标准模拟相比，数字孪生能够从更有利的角度研究更多问题，具备更大的最终潜力来改进产品和流程。