主页 人工智能 (AI) 人工智能 (AI) 解决方案

从 AI 试点到生产再到产生影响，利用专为商业构建的 AI 技术。

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充分发挥 AI 能力

人工智能 (AI) 无疑是当今时代的重大颠覆性技术。过去只有在科幻小说中才有可能实现的突破，如今已经成为可以应用于特定任务和整个流程的真正的 AI 工具。与传统计算机程序不同，生成式 AI 可以增强人类智能，并帮助企业实现新的生产力水平。

IBM 的自适应 AI 解决方案旨在解决实际业务问题。我们采用开放式企业级 AI 方法，提供更多选择和更多的灵活性，以便完美契合您的业务需求。通过咨询合作关系，我们将 AI 应用到对业务运营至关重要的工作流和系统中，例如 SAP、Salesforce 和 AWS。这意味着：

  • 使用正确的 AI，并在正确的时间、正确的数据集上对其进行训练

  • 从任何位置运行 AI 模型，且无论数据存储在何处，都可以进行安全访问

  • 通过面向 AI 系统的整体 AI 治理方法，将安全和合规置于首位

  • 通过灵活、适用的 AI 工具和服务扩充团队的能力

借助 IBM，您可以自信地将人工智能扩展到业务的更多部分，并取得更出色的成果。无论您处于 AI 之旅的哪个阶段，IBM 均可提供帮助。
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管理在 watsonx.ai 以及第三方平台中构建的生成式 AI 模型

IBM Research 的 AI 未来展望

深入了解 IBM 的 AI 解决方案 IBM 的人工智能解决方案可帮助您构建企业的未来。这包括：我们的 AI 和数据平台以及 AI 助手产品系列 IBM® watsonx；我们的高性能且经济高效的开源模型系列 IBM® Granite，这些模型采用可信企业数据进行训练；我们的人工智能服务 IBM® Consulting，用于重新设计工作流程；以及我们的混合云产品，可支持人工智能就绪的基础架构能够更好地扩展 AI。 选择专为企业设计的模型

Granite：高性能且经济高效的开源模型系列，基于您值得信赖的特定领域数据构建。

 了解有关 Granite 模型的更多信息 深入了解 watsonx.ai 中的基础模型和机器学习 构建、训练、调整和管理 AI

轻松定制 AI 模型，管理所有数据源，并加速负责任的 AI 工作流 - 一切均在一个 AI 和数据平台上完成。

 了解 watsonx 的相关信息 浏览生成式 AI 企业指南 通过 AI 提高生产力

定制专用的生成式 AI 虚拟助手，并将其集成到核心企业工作流程中。

 了解 watsonx AI 助手 浏览生成式 AI 助手购买指南 针对 AI 优化 IT

借助精心设计的混合云，使用您的数据和应用程序扩展 AI，从而实现 IT 运营简化及自动化。

 了解有关混合云解决方案的信息 深入了解利用生成式 AI 进行应用程序管理的方法 利用合适的技能和专业知识扩展 AI

与 AI 专家和工程师合作，重新设计工作流程，并推动真正的业务转型。

 了解 AI 咨询服务 深入了解客户工程流程

从 AI 用例着手

IBM 可以帮助您立即开始将各种类型的 AI 应用到对您的业务最有利的首要用例中。从自然语言处理 (NLP) 到生成式 AI，再到机器学习算法和深度学习，IBM 的 AI 功能可帮助：

  • 实现繁琐工作的高性能自动化
  • 优化业务流程
  • 简化数据科学工作流程和管理
  • 显示近乎实时的洞察
  • 推动更优的决策制定

通过我们的专家顾问和工程师以及正确的 AI 技术来扩展 AI，并加速实现价值。在金融服务、医疗保健、政府等行业的客户服务、人力资源和 IT 运营等领域树立竞争优势。

客户服务类 AI 明智地应用 AI 技术，从而提升客户体验，让您的组织在竞争中脱颖而出。 实现客户服务转型 构建客服聊天机器人
用于应用程序现代化的 AI 利用 AI 和混合云的强大功能制定战略，并实现应用程序开发和管理的现代化。 应用程序转型 自动生成代码
AI 助力人才转型 利用我们的 AI 增强人力资源解决方案和专业知识优化企业员工队伍。 人力资源转型 自动执行 HR 流程
营销 AI 根据 AI 技术调整您的策略和内容，该技术可识别客户行为、偏好和销售趋势。 营销转型 构建营销聊天机器人
面向财务运营的 AI 使用 AI 驱动的洞察，更好地进行绩效衡量、预测和更自信的决策。 财务转型 自动执行财务流程
AI 助力 IT 运营 了解 AI 如何为 IT 运营提供所需洞察，帮助推动卓越的业务绩效。 IT 运营转型 简化应用程序管理
客户如何能应用 AI 了解 IBM 客户如何利用 AI 解决问题，并实现真正的商业价值。 了解各公司如何使用 Watsonx 99% 旅程测试的周转时间缩短。 了解有关 Vodafone 的更多信息 75% 预计招聘流程速度提升。 了解有关 Silver Egg Technology 的更多信息 减少 40% 以上 与云技术相关的运营成本. 了解有关 Water Corporation 的更多信息

加速 AI 之旅

从 AI 研究人员和企业高层等 IBM 思想领袖那里了解什么是商用人工智能。 观看片段
基础模型指南

从大型语言模型 (LLM) 到小型语言模型 (SLM)，深入了解如何为您的业务用例选择合适的 AI 基础模型。

 CEO 调查

了解 CEO 必须面对的六个残酷事实，以便通过使用 AI 和生成式 AI 获得优势。

 混合云电子书

了解如何在生成式 AI 时代最大限度地发挥混合云的价值，并充分利用分布在企业中的大量数据。

紧跟 AI 的未来趋势

寻找受人脑启发的 AI 算法

IBM 研究员 Dmitry Krotov 正在寻找能够像大脑一样高效处理数据的人工神经网络。

 创造性地应用生成式 AI

加入 Malcolm Gladwell 的 Smart Talks with IBM 播客，深入了解 AI 世界，重点关注“开放”这个强有力的概念 - 其可能性、影响力和误解。

 了解重点计算机科学术语

AI 与机器学习与深度学习与神经网络。它们之间有何区别？它们之间有什么关系？我们的专家将会详细分解。

 为通用人工智能做好准备

虽然 AGI 仍处于理论阶段，但组织可以采取积极措施，通过营造人类智能和 AI 可以无缝合作的协作环境，为超级智能的到来做好准备。

 AI 科学对现实世界的影响

MIT 的科学家社区与 IBM Research 正在推进 AI 研究，以影响商业和社会。
与我们的专家一起制定策略

快速开始查看 watsonx 的 AI 策略简报。了解生成式 AI 在哪些方面可以产生更大影响，以及 watsonx 如何提升企业的技术投资回报。

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