从 AI 试点到生产再到产生影响，利用专为商业构建的 AI 技术。
人工智能 (AI) 无疑是当今时代的重大颠覆性技术。过去只有在科幻小说中才有可能实现的突破，如今已经成为可以应用于特定任务和整个流程的真正的 AI 工具。与传统计算机程序不同，生成式 AI 可以增强人类智能，并帮助企业实现新的生产力水平。
IBM 的自适应 AI 解决方案旨在解决实际业务问题。我们采用开放式企业级 AI 方法，提供更多选择和更多的灵活性，以便完美契合您的业务需求。通过咨询合作关系，我们将 AI 应用到对业务运营至关重要的工作流和系统中，例如 SAP、Salesforce 和 AWS。这意味着：
使用正确的 AI，并在正确的时间、正确的数据集上对其进行训练
从任何位置运行 AI 模型，且无论数据存储在何处，都可以进行安全访问
通过面向 AI 系统的整体 AI 治理方法，将安全和合规置于首位
通过灵活、适用的 AI 工具和服务扩充团队的能力
借助 IBM，您可以自信地将人工智能扩展到业务的更多部分，并取得更出色的成果。无论您处于 AI 之旅的哪个阶段，IBM 均可提供帮助。
管理在 watsonx.ai 以及第三方平台中构建的生成式 AI 模型
IBM Research 的 AI 未来展望
Granite：高性能且经济高效的开源模型系列，基于您值得信赖的特定领域数据构建。
轻松定制 AI 模型，管理所有数据源，并加速负责任的 AI 工作流 - 一切均在一个 AI 和数据平台上完成。
定制专用的生成式 AI 虚拟助手，并将其集成到核心企业工作流程中。
借助精心设计的混合云，使用您的数据和应用程序扩展 AI，从而实现 IT 运营简化及自动化。
与 AI 专家和工程师合作，重新设计工作流程，并推动真正的业务转型。
IBM 可以帮助您立即开始将各种类型的 AI 应用到对您的业务最有利的首要用例中。从自然语言处理 (NLP) 到生成式 AI，再到机器学习算法和深度学习，IBM 的 AI 功能可帮助：
通过我们的专家顾问和工程师以及正确的 AI 技术来扩展 AI，并加速实现价值。在金融服务、医疗保健、政府等行业的客户服务、人力资源和 IT 运营等领域树立竞争优势。
IBM 研究员 Dmitry Krotov 正在寻找能够像大脑一样高效处理数据的人工神经网络。
加入 Malcolm Gladwell 的 Smart Talks with IBM 播客，深入了解 AI 世界，重点关注“开放”这个强有力的概念 - 其可能性、影响力和误解。
AI 与机器学习与深度学习与神经网络。它们之间有何区别？它们之间有什么关系？我们的专家将会详细分解。
虽然 AGI 仍处于理论阶段，但组织可以采取积极措施，通过营造人类智能和 AI 可以无缝合作的协作环境，为超级智能的到来做好准备。
MIT 的科学家社区与 IBM Research 正在推进 AI 研究，以影响商业和社会。