人工智能 (AI) 无疑是当今时代的重大颠覆性技术。过去只有在科幻小说中才有可能实现的突破，如今已经成为可以应用于特定任务和整个流程的真正的 AI 工具。与传统计算机程序不同，生成式 AI 可以增强人类智能，并帮助企业实现新的生产力水平。

IBM 的自适应 AI 解决方案旨在解决实际业务问题。我们采用开放式企业级 AI 方法，提供更多选择和更多的灵活性，以便完美契合您的业务需求。通过咨询合作关系，我们将 AI 应用到对业务运营至关重要的工作流和系统中，例如 SAP、Salesforce 和 AWS。这意味着：

使用正确的 AI，并在正确的时间、正确的数据集上对其进行训练

从任何位置运行 AI 模型，且无论数据存储在何处，都可以进行安全访问

通过面向 AI 系统的整体 AI 治理方法，将安全和合规置于首位

通过灵活、适用的 AI 工具和服务扩充团队的能力

借助 IBM，您可以自信地将人工智能扩展到业务的更多部分，并取得更出色的成果。无论您处于 AI 之旅的哪个阶段，IBM 均可提供帮助。