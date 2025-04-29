没有人愿意联系支持人员，但当他们这样做时，糟糕的客户服务体验可能会让情况变得更糟。这就是为什么卓越的支持不再只是优先事项，而是必备事项。您的客户希望您在不管他们是致电、登录网站还是使用应用程序的情况下，提供更快、更智能和更加个性化的体验。加强客户支持并提高客服代理工作效率，同时优先考虑个性化和数据安全，从而提高客户满意度、降低成本并增加收入。
推出 AI 智能体，提高客户服务中心效率并降低成本。这些智能体可帮助客户服务团队实现每次呼叫成本、呼叫处理时间、首次呼叫解决率、净推荐值 (NPS) 和客户满意度 (CSAT) 等目标。非技术人员可定制 AI 智能体，以适应政策、整合现有应用程序并搜索知识库，无需具备编码技能。
赋能人工座席，使其专注于高价值的客户交互。智能体在互动过程中提供洞察分析与相关信息，帮助人工座席更快、更自信地回应客户咨询。会话质量的提升缩短了呼叫处理时间，提高了首次呼叫解决率。
实时解决复杂的客户咨询，并通过智能 AI 智能体支持客户在其首选渠道上实现目标。这些智能体通过为客户提供便捷的自助服务，并在必要时无缝转接至人工座席，从而提高客户满意度。
借助 IBM watsonx Orchestrate，您无需编写代码，即可为客户服务构建智能 AI 智能体，通过快速、一致的响应和跨全数字渠道的自助服务支持，营造卓越的客户体验。
面对不断提高的客户期望和运营成本，组织需要持续满足客户需求，并实现团队转型。IBM Consulting 通过 AI 客户服务帮助企业制定数据和 AI 策略，以改造客户服务体验并增强员工能力，提升客户满意度并释放新的收入来源，从而提高盈利能力。
聆听领导者的见解，了解如何让 AI 在您的企业中发挥作用，实现客户服务转型。