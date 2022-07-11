利用生成式 AI 提高效率并增强客服的功能。面对不断提升的客户期望和运营成本，公司和企业主在实现客户服务现代化方面面临着越来越大的挑战。IBM Consulting 通过 AI 客户服务帮助企业制定数据和 AI 策略，以改造客户服务体验并增强员工能力，提升客户满意度并释放新的收入来源，从而提高盈利能力。众多企业正纷纷利用 IBM Consulting，采用来自任何技术合作伙伴的生成式 AI 部署反应迅速的客服中心，从而在竞争中脱颖而出。结合简化的现场与一线服务策略，我们将化身一名客户服务顾问来帮助公司重新思考其客户服务策略，并重新设计客户服务流程和调整技术，以便随时随地为任意客户提供支持。