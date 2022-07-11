利用生成式 AI 提高效率并增强客服的功能。面对不断提升的客户期望和运营成本，公司和企业主在实现客户服务现代化方面面临着越来越大的挑战。IBM Consulting 通过 AI 客户服务帮助企业制定数据和 AI 策略，以改造客户服务体验并增强员工能力，提升客户满意度并释放新的收入来源，从而提高盈利能力。众多企业正纷纷利用 IBM Consulting，采用来自任何技术合作伙伴的生成式 AI 部署反应迅速的客服中心，从而在竞争中脱颖而出。结合简化的现场与一线服务策略，我们将化身一名客户服务顾问来帮助公司重新思考其客户服务策略，并重新设计客户服务流程和调整技术，以便随时随地为任意客户提供支持。
通过提高数字参与度提升平均收入。¹
提升客户满意度，超越竞争对手。¹
使用 watsonx Assistant 自动进行客户服务应答的准确率。2
创建 AI 驱动的互动系统，在服务、销售和市场营销方面对客户进行全方位的无缝观察，以改变运营方式，推动业务增长并提升客户满意度。
通过聊天机器人、虚拟和语音协助的自助服务功能，凭藉云端自动化的支持，在客户选择的渠道中为其提供更迅速一致的服务。
通过采用 AI 驱动的洞察分析和技术，实现流畅的购买和维护流程，以减少意外停机时间和服务成本，在保持速度和工作效率的同时，实现现场服务盈利。
实施 AI 驱动的功能来自动执行日常客户请求，并为员工提供工具、培训和实时指导，以改善其体验、绩效和留任率。
IBM iX 提供涵盖人员、流程、AI 和其他技术的一站式业务外包模式，以助力企业改变运营方式，提升效率并提高留存率和满意度。
组织的任何单一领域均无法比客户服务更能为展示生成式 AI 奠定更坚实的基础。了解如何从成本中心转变为价值创造者。
AI 具备彻底改变客户服务并提高客户满意度的潜力。在此 Dreamforce 会议中，探索 AI 驱动式客户服务的强大变革力量。
了解 AI 如何优化运营、提升自助服务，并协助客服提供更优质的客户服务体验。
面向客户服务的 AI 可将所有城市数据整合到一个虚拟助理平台中，从而提升其功能性。
Caixa Bank 借助 IBM 和 Salesforce，为员工提供建立更牢固客户关系的工具和信息。了解他们如何整合 AI（包括 IBM Watson）技术来释放业务价值。
深入了解 IBM 如何在 Salesforce Customer 360 上整合其体验，使用 IBM Watson 虚拟助手回答咨询，并简化不同部门之间的沟通流程。
客户的激增凸显出 Camping World 客户服务的现有基础设施所存在的问题。了解 AI 的增强功能和更高灵活性如何为其客户服务中心释放价值。
IBM 通过 AI、自动化、智能工作流程和 GRAMMY Insights with IBM Watson 帮助该学院优化其 Salesforce 解决方案，以增强粉丝和会员体验。
NatWest Group 和 IBM 共同创建了一个 AI 驱动的云端平台，协助抵押贷款呼叫中心员工为购房者提供实时支持，从而提高客户忠诚度并节省时间。
作为全球先进的战略合作伙伴，我们与 Salesforce 携手合作，不仅局限于创造商业价值。我们将 Salesforce 的强大优势与开放式新兴技术、深厚的行业经验、以人为本的设计能力以及所需的数据洞察成果等紧密结合，为企业带来积极影响。
IBM 和 AWS 已组建了一个由经验丰富的专业人员组成的生态系统，致力于在 AWS 上为客户部署解决方案。IBM 助力企业将现有工作流程迁移到 AWS Cloud，开发云原生应用程序并管理企业的 AWS Cloud 环境。
IBM 和 Microsoft 在行业创新方面保持着良好的记录。我们共同领导了大型企业的全球业务转型，提供深入的综合服务和技术组合
利用面向 SAP 应用程序的云管理服务降低成本，提高敏捷性。
作为 Adobe 的咨询合作伙伴，我们已与其建立了 20 多年的合作关系，注重帮助客户设计和提供能够培养消费者忠诚度和信任度的个性化体验。
IBM 和三星已合作数十年。我们正在不断拓展此合作关系，致力于提供创新型解决方案，将三星支持 5G 技术的适用设备和安全性与 IBM 的数字转型、混合云和 AI 专长相结合。
客户的期望非常高。生成式 AI 可促进客户服务工作流程的转型，以赢得其忠诚度。
如果您可以创建几乎无所不知的虚拟助手，会怎么样？
如果您能将沉没成本转化为价值来源，那会怎样呢？
如果您能让最好的 CSR 做得更好，那会怎样呢？