Siemens Gamesa 目前正在其位于丹麦奥尔堡的一条生产线上使用其数据驱动型制造解决方案，技术人员在该生产线上用玻璃纤维铸造涡轮叶片。

Siemens Gamesa 高级产品经理 Finn Mainstone 解释道：“每个涡轮叶片均由我们的工程师按照精确的规格定制设计，制造过程中的任何缺陷都可能导致复杂、昂贵且耗时的修正。为避免这种情况，我们的团队在每个叶片顶部均展示一个激光网格，可以准确地显示每个玻璃纤维层的放置位置。至关重要的是，如果解决方案检测到叶片表面存在任何错误或异常，他们现在可以立即收到警报。”

他继续说道：“借助我们工厂中的物联网连接摄像头以及使用边缘机器学习模型进行的持续分析（全部都托管在 Microsoft Azure 上），我们的技术人员可以更快、更准确地放置每个叶片层。因此，我们正在努力降低因材料错放而导致的制造错误率，这有助于保持我们的生产线顺利运转。事实上，在全球范围内推出该解决方案后，我们将能够更好地分享最佳实践。这将缩短我们新开工厂（例如法国勒阿弗尔）中团队的学习曲线，使我们能够提高吞吐量，接受更多客户订单，并将绿色能源的好处带给世界各地更多的人。”