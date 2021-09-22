由于深度学习和机器学习往往可以互换使用，因此，两者之间的细微差别值得注意。机器学习、深度学习和神经网络都是人工智能的子领域。然而，神经网络实际上是机器学习的子领域，而深度学习是神经网络的子领域。

深度学习和机器学习的不同之处在于两种算法的学习方式。“深度”机器学习（也称为监督学习）可以使用标记数据集为算法提供信息，但并非必须使用标记数据集。深度学习过程可以采集原始形式的非结构化数据（例如文本或图像），并且可以自动确定一组特征以区分不同类别的数据。这就省去了一些必要的人工干预，从而可以使用大量数据。正如 Lex Fridman 在该 MIT 讲座（ibm.com 外部链接）中指出的那样，您可以将深度学习视为“可扩展的机器学习”。

经典或“非深度”机器学习更依赖于人工干预进行学习。人类专家确定一组特征以了解数据输入之间的差异，通常需要更多结构化数据进行学习。

神经网络或人工神经网络 (ANN) 由节点层组成，其中包含输入层、一个或多个隐藏层和输出层。每个节点（或人工神经元）连接到另一个节点，并具有相关的权重和阈值。如果任何单个节点的输出高于指定的阈值，将激活该节点，从而将数据发送到网络的下一层。否则，该节点不会向网络的下一层传送任何数据。深度学习中的“深度”仅指神经网络中的层数。包含超过三层的神经网络（包括输入层和输出层）可以被视为深度学习算法或深度神经网络。只有三层的神经网络只是基本的神经网络。

深度学习和神经网络被认为加快了计算机视觉、自然语言处理和语音识别等领域的发展速度。

请参阅博客文章“AI 与机器学习、深度学习和神经网络：有什么区别？”，以深入了解不同概念之间的关系。