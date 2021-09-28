虽然语音识别通常与语音识别混淆，但语音识别侧重于将语音从口头格式转换为文本格式，而语音识别仅旨在识别单个用户的声音。

自 1962 年发布“Shoebox”以来，IBM 在语音识别领域一直发挥着重要作用。这台机器能够识别 16 个不同的单词，它推动了贝尔实验室自上世纪 50 年代在语音识别方面的初步研究。然而，IBM 并未就此止步，经过多年来不断创新，于 1996 年推出了 VoiceType Simply Speaking 应用程序。这款语音识别软件的词汇量达到 42,000 个单词，支持英语和西班牙语，还自带包含 100,000 个单词的拼写词典。

虽然语音技术早期的词汇量有限，但如今已广泛应用于汽车、技术和医疗保健等行业。由于深度学习和大数据的进步，其采用近年来才得以继续加速。研究（链接位于 ibm.com 站外）表明，到 2025 年，此市场的价值预计将达到 249 亿美元。