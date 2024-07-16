为了检测和减少漂移，组织可以监控和管理他们的数据和人工智能 (AI) 平台上的性能。如果随着时间的推移不对模型进行适当监控，那么即使经过充分训练的无偏 AI 模型在部署时也可能“偏离”它的原始参数并产生不需要的结果。漂移检测是强大 AI 治理的核心组成部分。

使用历史数据构建的模型很快就会停滞不前。通常，新的数据点总是在不断涌现 - 新的变化、新的模式、新的趋势 - 而这些都是旧有的历史数据无法捕捉的。如果 AI 模型的训练与传入数据不一致，它就无法准确解读数据，或使用实时数据做出可靠且准确的预测。

如果不能迅速发现和缓解，漂移就可能会进一步扩大，从而增加运营危害。偏移检测使组织能够持续从其模型接收准确的输出。