权重是数值，表示 LLM 对特定输入赋予的重要性。 人工智能 (AI) 模型在生成响应时，并非对所有输入都给予同等对待。输入的权重越高，与模型输出的相关性就越大。

在训练过程中，模型的学习算法会对权重等可训练参数设置进行配置。该学习算法使用 损失函数 来衡量 机器学习 (ML) 模型的性能，该函数试图通过优化 模型的参数 来最大限度地减少错误。

在神经网络中，权重是决定从一个神经元层到下一个神经元层信号强度的乘数。信号必须达到激活函数的强度阈值，才能在网络中前进。因此，权重会直接影响网络在各层中向前传播数据的方式。