聚类是数据分析中采用的一种无监督的机器学习技术，用于检测和分组类似的对象。分层聚类分析 (HCA)（或分层聚类）将对象分组成聚类层次结构，而不会在它们当中实施线性顺序。生物学、图像分析和社会科学等众多学科都使用分层聚类方法探索和识别数据集内的模式。用例包括临床研究中的人群分类、客户细分以及网络模型中的节点社区检测。

分层聚类分为两种类型：

- 聚合式或自下而上的方法1，这种方法反复将聚类合并成更大的聚类，直到形成一个单个聚类。

- 分割式或自上而下的方法2，这种方法从单个聚类中的所有数据开始，然后继续拆分连续的聚类，直到所有的聚类都是单一聚类。

分层聚类分析的计算成本很高。尽管使用堆可以减少计算时间，但内存需求会增大。分割式和聚合式聚类都很“贪婪”，这意味着算法会在这一过程的每个阶段做出局部最优选择，以决定要合并或拆分哪些聚类。也可以应用停止标准，以使算法在达到预定数量的聚类时停止聚合或拆分聚类。

被称为树枝图的树状图3 通常用于可视化聚类的层次结构。它会显示聚类的合并或分割顺序，并显示数据点之间的相似性或距离。也可以将树枝图理解为具有属性的列表的嵌套式列表4。