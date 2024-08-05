分层聚类是一种无监督的机器学习算法，它将数据分组到一个嵌套式聚类树中。主要类型包括凝聚式和分割式。分层聚类分析有助于在数据集内发现模式和联系。结果以树枝图形式呈现，以显示聚类之间的距离关系。
聚类是数据分析中采用的一种无监督的机器学习技术，用于检测和分组类似的对象。分层聚类分析 (HCA)（或分层聚类）将对象分组成聚类层次结构，而不会在它们当中实施线性顺序。生物学、图像分析和社会科学等众多学科都使用分层聚类方法探索和识别数据集内的模式。用例包括临床研究中的人群分类、客户细分以及网络模型中的节点社区检测。
分层聚类分为两种类型：
- 聚合式或自下而上的方法1，这种方法反复将聚类合并成更大的聚类，直到形成一个单个聚类。
- 分割式或自上而下的方法2，这种方法从单个聚类中的所有数据开始，然后继续拆分连续的聚类，直到所有的聚类都是单一聚类。
分层聚类分析的计算成本很高。尽管使用堆可以减少计算时间，但内存需求会增大。分割式和聚合式聚类都很“贪婪”，这意味着算法会在这一过程的每个阶段做出局部最优选择，以决定要合并或拆分哪些聚类。也可以应用停止标准，以使算法在达到预定数量的聚类时停止聚合或拆分聚类。
被称为树枝图的树状图3 通常用于可视化聚类的层次结构。它会显示聚类的合并或分割顺序，并显示数据点之间的相似性或距离。也可以将树枝图理解为具有属性的列表的嵌套式列表4。
分层聚类算法利用相异度矩阵的概念决定要聚合或分割哪些聚类。相异度是指通过所选的链接方法测量的两个数据点之间的距离。相异度矩阵中的值表示：
- 一个集合中的单个点之间的距离5，例如欧几里得距离
- 一种链接聚类标准，它将相异度指定为跨集合的点的间距的一个函数
让我们深入了解最常用的欧几里得距离链接方法。可以使用的其他距离指标的示例包括 Minkowski、Hamming、Mahalanobis、Hausdorf 和 Manhattan 距离。请注意，每种链接方法都会从同一个数据集生成不同的聚类。选择适当的链接聚类方法取决于多种因素，例如要聚类的数据类型、数据密度、聚类形状以及数据集内是否存在异常值或噪声。
单一链接方法会分析两个聚类中的项之间的间距，然后使用聚类之间的最小距离。最小方法可以很好地处理非椭圆的聚类形状，但会受到噪声和异常值的影响。它具有一个被称为连锁效应的局限性6。在一对聚类之间创建桥梁的几个点可能会导致两个聚类合并成一个聚类。最小链接标准可以表示为：
mina∈A,b∈Bd(a,b)
其中的 A 和 B 是两组观测值，d 是一个距离函数。
也可以根据彼此相距最远的点来计算聚类距离。最大方法对噪声和异常值的敏感度不如最小方法，但当存在球形或大型聚类时，使用最大方法可能会使结果产生偏差。最大链接通常会生成比最小链接更多的球形聚类。最大链接可以用如下公式表示：
maxa∈A,b∈Bd(a,b)
其中的 A 和 B 是两组观测值，d 是距离。
这些方法是由 Sokal 和 Michener 引入的7，它们会将聚类之间的距离定义为聚类中所有点对中的对之间的平均距离。这种算法可以是具有算术平均值的未加权对组方法 (UPGMA)，也可以是具有算术平均值的加权对组方法 (WPGMA)。这里的“未加权”意味着所有距离对每个平均值的贡献相等。
UPGMA 用如下公式表示
1∣A∣·∣B∣∑a∈A∑b∈Bd(a,b)
其中的 *A* 和 *B* 是两组观测值，*d* 是距离。
WPGMA 用如下公式表示
d(i∪j,k)=d(i,k)+d(j,k)2
其中的 i 和 j 是每一步中要合并的最近聚类，由 i 和 j 的并集形成一个新的聚类。随后，我们可以计算与另一个聚类 k 之间的距离，即 k 和 i 以及 k 和 j 中的数据点之间的平均距离的算术平均值。
在这里，我们使用聚类中心或中心点之间的距离。中心点之间的距离通过一个距离函数计算得出：
∥μA-μB∥2
其中的 μA 是 A 的中心点，μB 是 B 的中心点。
Joe H. Ward 在 20 世纪 60 年代引入了平方和最小增量 (MISSQ) 方法8。每个数据点都从自己的聚类中开始。这种方法意味着数据点之间的平方和最初为零，然后随着我们合并聚类而增大。Ward 方法在合并聚类时将点与聚类中心之间的平方距离之和最小化。Ward 方法是定量变量的一个很好的选择9，并且受噪声或异常值的影响较小。它可以表示为：
∣A∣·∣B∣A∪B∥μA-μB∥2=∑x∈A∪B∥x-μA∪B∥2-∑x∈A∥x-μA∥2-∑x∈B∥x-μB∥2
其中的 A 的平均值和 B 的平均值分别是 A 和 B 的中心点，x 是属于 A 和 B 的并集的数据点
Ward 最小方差法可以通过 Lance-Williams 算法进行改进。这些算法使用一个递归公式更新聚类距离，并找到最佳的最近聚类对进行合并。
在聚合式分层聚类（也称为聚合式嵌套 (AGNES)）中，每个数据点都作为一个聚类开始。这种算法使用基于相异度矩阵的选定链接聚类标准来决定要合并哪对聚类。这种算法在层次结构中向上移动，并持续配对聚类，直到所有内容都链接在一起，从而创建一系列分层的嵌套式奖励。大致说来，聚合式聚类步骤10 如下所示：
1. 使用特定的距离指标计算相异度矩阵。
2. 将每个数据点分配给一个聚类。
3. 根据聚类之间的相似度的链接标准合并聚类。
4. 更新距离矩阵。
5. 重复第 3 步和第 4 步，直到剩余单个聚类或满足任何停止条件。
分割式分层聚类背后的原则由 Macnaughton-Smith 等人11 于 1964 年制定，Kaufman 和 Rousseeuw 在 1990 年利用他们的 DIANA（分割式分析聚类）算法12 进一步深入探索了分割式分层聚类。分割式聚类采用与聚合式聚类相反的方法。所有数据点都从单个聚类中开始，此聚类被反复分割成多个聚类。持续进行拆分，直到其余的所有聚类都是单一聚类或满足停止条件（例如预定义的聚类数量）。分割式方法更擅长识别大型聚类13，并且可能比聚合式方法更准确，因为这种算法从这一过程开始时就考虑到整个数据集分布。
为了提高效率，分割式方法使用平面聚类算法（例如 k 均值）将数据集拆分成聚类。必须预先指定聚类的数量。K 均值算法将中心点之间的聚类内平方和最小化，以拆分聚类。这称为惯性标准14。分割式聚类步骤15 如下所示：
1. 从一个聚类中的数据集大小为 N (d1, d2, d3 ... dN) 的所有数据点开始。
2. 使用平面聚类方法（例如 k 均值算法）将聚类拆分成两个相异或异构的聚类。
3. 重复第 2 步，选择要拆分的最佳聚类，并在每次迭代之后从内聚力最小的聚类中移除异常值。
4. 当每个示例都在它们各自的单个聚类中时停止，否则重复第 3 步。
聚类结果通常以树枝图（二叉树结构）的形式呈现。树枝图中的 x 轴表示数据点，y 轴（即线条的高度）表示聚类合并时彼此之间的距离。
可以使用树枝图决定最终的聚类模型中要有多少个聚类16。一种策略是确定树枝图中的树枝变小和变长的自然分界点。或者，聚类的数量由水平线切割树枝图时穿过的垂直线的数量决定。
在此处显示的示例图像中，水平线 H1 切割两条垂直线。这表明在这一过程中，此时存在两个聚类 - 一个带有点 5、8 和 2 的聚类，另一个带有其余点的聚类。水平线在不切割树枝图中的其他水平线的情况下向上或向下移动得越远，选择这一数量的聚类就越适合您的聚类模型。在如下示例中，水平线 H2 选择四个聚类。H2 在切割其他水平线之前无法上下移动 H1 那么远。这一场景表明，双聚类选择 (H1) 可能更适合您的聚类模型。
强大的聚类模型 17 会创建类间相似度高和类间相似度低的聚类。不过可能难以定义聚类质量，而且您选择的链接标准和聚类数量可能对结果产生重大影响。因此，当构建聚类模型时，请尝试不同的选项，并选择最能帮助您深入了解和揭示数据集内的模式的选项，以便为将来考虑。需要考虑的因素 18 包括：
- 对数据集来说，实用或合理的聚类数量（考虑到数据集大小、聚类形状、噪声等因素）
- 统计数据，例如每个聚类的平均值、最大值和最小值
- 要应用的最佳相异度指标或链接标准
- 任何异常值或结果变量的影响
- 任何特定的领域或数据集知识
可以帮助确定最佳聚类数量19 的其他方法包括：
- 肘部法，也就是绘制聚类内平方和与聚类数量的关系图，并确定“肘部”（即绘图趋于平稳的点）
- 差距统计，也就是将实际聚类内平方和与空参考分布的预期聚类内平方和进行比较，并找出最大差距。
分层聚类为数据科学家提供了对数据集内的结构和关系的洞察，并且可应用于各种用例。
分层聚类可以帮助分析趋势和细分客户数据，例如按产品选择、人口统计、购买行为、风险状况或与社交媒体的互动进行分组。
用于临床研究的患者队列可能多达数千个。分层聚类有助于使用诊断标准、生理反应或 DNA 突变等依据，将混合群体分成更同质化的群组20。它还可以按生物学特征对物种进行分组，以了解进化发展。
分层聚类用于基于图像的文本识别应用程序中，以便按形状对手写字符进行分组。它还可以使用某些标准来存储和检索信息，或者对搜索结果进行分类。
Python 和 R 编程语言都广泛应用于数据科学领域。Python 非常灵活，可以处理多种任务。此外，R 专为统计计算而设计，并提供了丰富的选项用于可视化分层聚类分析。
Python 提供了 AgglomerativeCluster 函数21（另请参阅 sklearn 上的聚合式聚类示例22），SciPy 提供了用于绘制树枝图的函数23。dendextend24 等软件包增强了 R 的树枝图功能，改善了敏感性分析，使您能够比较和操纵不同的树枝图。要获得亲身体验，请查看我们的分步教程：如何在 Python 中实现分层聚类以及如何在 R 中实现分层聚类。
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1 Murtagh, F.、Legendre, P.，“Ward 分层聚合式聚类方法：哪些算法实现了 Ward 标准？”，2014 年，J Classif 第 31 期，第 274-295 页，https://link.springer.com/article/10.1007/s00357-014-9161-z
2 Kaufman, L.、Rousseeuw, P. J.，“在数据中查找组：聚类分析简介”。Wiley。第 6 章。“分割式分析（DIANA 计划）”，第 253-279 页，第 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9780470316801
3 Galili, T.，“dendextend 简介”，The Comprehensive R Archive Network，2023 年， https://cran.r-project.org/web/Package/dendextend/index.html
4 宾夕法尼亚州立大学埃伯利理学院讲义，“分层聚类”，https://online.stat.psu.edu/stat555/node/85/
5、17 Maimon, O.、Rokach, L.，《数据挖掘与知识发现手册》，2010 年第 2 版，Springer， https://link.springer.com/book/10.1007/978-0-387-09823-4
6 Sokal, R、Michener, C.，“一种评估系统关系的统计方法”，1958 年，《堪萨斯大学科学通报》，第 38 期：第 1409-1438 页， https://archive.org/details/cbarchive_33927_astatisticalmethodforevaluatin1902/page/n1/mode/2up
7 Ward, J. H.，“通过分层分组优化目标函数”，1963 年，《美国统计协会杂志》，第 58 期 (301)：第 236-244 页，https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01621459.1963.10500845
8 宾夕法尼亚州立大学埃伯利理学院讲义，“应用多变量统计分析”，https://online.stat.psu.edu/stat505/lesson/14/14.7
9、15 Shetty P. 和 Singh S.，“分层聚类：一项调查”，《国际应用研究杂志》，第 7 卷第 4 期，C 部分，2021 年，https://www.allresearchjournal.com/archives/?year=2021&vol=7&issue=4&part=C&ArticleId=8484
10 Macnaugton-Smith, P.、Williams, W.、Dale, M. 等人，“相异度分析：一种新的分层分割技术”，《自然》第 202 期，第 1034-1035 页（1964 年），https://www.nature.com/articles/2021034a0
12 Boehmke, B.、Greenwell, B.，“使用 R 进行机器学习实践”，《Taylor and Francisco》，2020 年，https://bradleyboehmke.github.io/HOML/
13 Cavalli-Sforza, L. L. 和 Edwards A. W. F.，“系统发育分析：模型和估计程序”，1967 年，《进化》第 21 期：第 550-570 页，以及《美国人类遗传学杂志》第 19 期：第 233-257 页，https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1706274/
14 Sci-kit learn 1.3.2、2.3 聚类，https://scikit-learn.org/stable/modules/clustering.html
16 MIT OpenCourseWare 讲义，2017 年，https://ocw.mit.edu/courses/15-071-the-analytics-edge-spring-2017/pages/clustering/recommendations-worth-a-million-an-introduction-to-clustering/video-5-hierarchical-clustering/
18 华盛顿大学讲义，2001 年，https://courses.cs.washington.edu/courses/csep546/04au/pdf-slides/10.pdf
19 Boehmke, B.，《辛辛那提大学商业分析 R 编程指南》，https://uc-r.github.io/hc_clustering#algorithms
20 QCBS R 研讨会系列，https://r.qcbs.ca/workshop09/book-en/clustering.html
21 Zhongheng Zhang 等人，“分层聚类分析在异质性研究人群的临床研究中的应用：利用 R 突出显示它的可视化”，《转化医学年鉴》，2017 年 2 月；第 5(4) 期：第 75 页， https://atm.amegroups.org/article/view/13789/14063
22、23 Scit-kit learn 1.3.2 文档，https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.cluster.AgglomerativeClustering.html
24《SciPy 手册》v1.11.4，https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.cluster.hierarchy.dendrogram.html