人工智能 (AI) 模型，从简单的线性回归算法到深度学习 中使用的复杂神经网络，都是通过数学逻辑运行的。

AI 模型运行的任何数据，包括文本、音频或图像等非结构化数据，都必须以数字表示。矢量嵌入是将非结构化数据点转换为仍然表达该数据原始含义的数字数组的方法。

训练模型输出与其实际特征有意义对应的数据点的矢量表示，这样，我们将能够对矢量嵌入如何相互关联做出有用的假设。

非常直观的是，两个真实世界中的数据点越相似，它们各自的向量嵌入也应该越相似。两个数据点共有的特征或品质应反映在相应的两个向量嵌入中。不同的数据点应该具有不同的向量嵌入。



有了这样的逻辑假设，矢量嵌入可以用作模型的输入，通过比较、转换、组合、排序或以其他方式操纵这些数字表示的数学运算来执行有用的现实世界任务。

将数据点表示为向量还可以实现不同类型数据的互操作性，通过在同一个嵌入空间中表示不同数据格式，来充当不同数据格式之间的“通用语言”。例如，智能手机语音助手可将用户的音频输入“翻译”成向量嵌入，进而使用向量嵌入对该输入进行自然语言处理 (NLP)。

因此，矢量嵌入是几乎所有现代 ML 的基础，为 NLP 和计算机视觉领域使用的模型提供支持，并作为生成式 AI 的基本构建块。