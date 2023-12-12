SVM 于 20 世纪 90 年代由 Vladimir N. Vapnik 及其同事开发，他们于 1995 年在一篇名为“Support Vector Method for Function Approximation, Regression Estimation, and Signal Processing”的论文中发表了这项工作1。

SVM 通常用于分类问题。它们通过查找最优超平面来区分两个类别，该超平面能使相反类别的最近数据点之间的边际最大化。输入数据中的特征数量决定了超平面是二维空间中的一条直线，还是 n 维空间中的一个平面。由于可以找到多个超平面来区分类别，因此最大化各点之间的差值可以使算法找到类别之间的最佳决策边界。这反过来又使它能够很好地概括新数据，并做出准确的分类预测。与最优超平面相邻的线被称为支持向量，因为这些向量穿过确定最大边际的数据点。

SVM 算法可处理线性和非线性分类任务，因此被广泛应用于机器学习领域。然而，当数据不可线性分离时，就需要使用核函数对数据进行高维空间转换，以实现线性分离。核函数的这种应用可称为“核技巧”，而核函数的选择，例如线性核、多项式核、径向基函数（RBF）核或 sigmoid 核，则取决于数据特征和具体用例。