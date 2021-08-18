您可以在 Microsoft Excel 中进行线性回归，也可以使用诸如 IBM® SPSS Statistics 之类的统计软件包，这些软件包极大地简化了使用线性回归方程、线性回归模型和线性回归公式的过程。SPSS Statistics 可用于简单线性回归和多元线性回归等技术。

您可以在各种程序和环境中执行线性回归方法，包括：