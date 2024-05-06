IBM SPSS 软件平台提供高级统计分析、庞大的机器学习算法库、文本分析、开源可扩展性、与大数据的集成以及在应用程序内的无缝部署。
SPSS 的易用性、灵活性和可扩展性使得不同技能水平的用户均可使用 SPSS。此外，它适用于各种规模和复杂程度的项目，并可帮助您发现新机会、提高效率并最大限度地降低风险。
在 SPSS 软件系列产品中，IBM SPSS Statistics 支持对数据采用自上而下的假设检验方法，而 IBM SPSS Modeler 则通过自下而上的假设生成方法揭示隐藏在数据中的模式和模型。
将传统机器学习与全新生成式 AI 功能（由基础模型提供支持）相结合的 AI 开发平台。
学生版 SPSS Statistics
通过简单易用的界面准备和分析数据，而无须编写代码。
从各种购买选项中进行选择，包括订阅和传统许可证。
为编码人员、非编码人员和分析人员提供可视化数据科学工具。
IBM SPSS Modeler 可帮助您利用数据资产和现代应用程序，以及可立即使用的算法和模型。
IBM SPSS Modeler 可在 IBM Cloud Pak for Data 上使用。利用公共云上的 IBM SPSS Modeler。
更高效、更安全地管理分析资产、自动执行流程和共享结果。
获取描述与预测分析、数据准备和实时评分。
使用结构方程建模 (SEM) 来检验假设，并从数据中获得新见解。
创建一个可简化大数据预测分析的平台。
查找 SPSS Statistics 的支持资源。
从其他 SPSS 用户那里获取技术提示和见解。
通过专家指导发掘新观点。
查找 IBM SPSS Modeler 的支持资源。
使用正版，以使得您的企业获得高收益。IBM 高度重视 SPSS 用户群体的合法利益，如您所安装使用的系列软件没有相应的授权许可，会对使用效能有所影响并面临法律风险。请根据以下官方购买途径购买。
官方 SPSS 正版授权只提供最新版本： SPSS Stat 29 和 SPSS modeler 18.4。无市面上 SPSS Stat 28 以前版本的库存、备货，OEM的情况。
通过官方网站授权的IBM SPSS合作伙伴购买。
联系IBM的销售顾问购买，请拨打电话：400-810-1818转6216。