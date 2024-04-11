IBM SPSS Statistics 软件可为不同经验级别的用户提供高级统计分析功能。提供一套全面的功能，可提供超越传统统计软件的灵活性和可用性。
借助其直观界面，SPSS Statistics 可助您：
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通过具备拖放功能的直观用户界面准备和分析数据，无需编写代码。
通过在分析环境中导入、清理和操作数据，将数据管理与统计分析集成在一起。
执行描述性统计和回归分析，可视化缺失数据的模式，并汇总变量分布，所有这些均只需这个一站式解决方案。
使用预测建模功能准确预测趋势和结果，从而增强您的业务规划和研究。
使用可自定义的图表、图形和表格，根据您的特定需求定制分析输出和报告，并优化您的演示文稿和洞察分析。
通过预构建的扩展或自定义脚本，使用 R 和 Python 来扩展 SPSS 语法，以实现个性化的数据分析和可视化。
帮助您以更快的速度和更高的效率实现更多目标。
体验交互式导览，看看您能多快识别相关性、量化关系并做出更明智的决策。
立即开始可全面访问所有功能的 30 天免费试用，并深入研究数据分析，解锁数据中有意义的洞察信息。
通过开始 30 天免费试用，提升您的统计技能或轻松完成项目，以便充分发挥我们解决方案的潜力，从而实现您的学术目标和个人目标。
浏览我们的版本，以便了解哪个 SPSS Statistics 版本最适合您的需求。
充分利用灵活的采购套餐，寻找适合您的业务需求的设置。
IBM 为学术机构提供 SPSS Statistics Campus Edition，使其可以根据教学用途调整 SPSS Statistics 使用量。
了解如何使用统计分析，并培养雇主寻求的技能。 提供学生特惠价。
尚不确定哪个产品计划适合您？借助这份简短的评估，根据您的端点管理、生产力以及业务或个人需求，获取推荐计划。
充分利用灵活的月度或年度付款计划。通过三个可选附加组件扩展 Base 版。
通过 IBM SPSS Statistics Campus Edition 的全站许可，简化学术机构的教学和学习体验。
选择符合您要求的版本，并从 IBM 指定的供应商处购买，以获取特别优惠价和最佳支持。
尝试 SPSS Statistics 的交互式产品导览，了解如何提取可操作的洞察信息，以优化您的决策。为获得最佳体验，请按顺序观看各模块。
使用简单的散点图，有效识别两个变量之间的相关性。
借助量身定制的分析设置，掌握变量之间的量化关系。
分析洞察信息，以便就不同变量之间的关系得出准确结论。
使用正版，以使得您的企业获得高收益。IBM 高度重视 SPSS 用户群体的合法利益，如您所安装使用的系列软件没有相应的授权许可，会对使用效能有所影响并面临法律风险。请根据以下官方购买途径购买:
1、通过官方网站授权的IBM SPSS合作伙伴购买。
2、联系IBM的销售顾问购买，请拨打电话：400-810-1818转6216。
官方SPSS正版授权只提供最新版本： SPSS Statistics 29 和 SPSS modeler 18.4。无市面上 SPSS Statistics 28以前版本的库存、备货，OEM的情况。
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