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通过直观、易用的统计解决方案简化数据分析，以便制定数据驱动型决策

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从数据洞察中解析战略行动

IBM SPSS Statistics 软件可为不同经验级别的用户提供高级统计分析功能。提供一套全面的功能，可提供超越传统统计软件的灵活性和可用性。

借助其直观界面，SPSS Statistics 可助您：

  • 管理和分析大型数据集。
  • 使用先进的统计程序和建模技术。
  • 预测客户行为。
  • 预测市场趋势。
  • 检测欺诈行为以最大限度降低业务风险。
  • 开展可靠的研究以获得准确结论。
  • 优化组织战略。
咨询热线：400-810-1818 转 6216 (工作日: 9:00 - 17:00)

了解 SPSS Statistics 29 与各种开源编程语言互相集成应用而产生的益处

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优势 直观的界面

通过具备拖放功能的直观用户界面准备和分析数据，无需编写代码。

 简化数据管理

通过在分析环境中导入、清理和操作数据，将数据管理与统计分析集成在一起。

 综合分析

执行描述性统计和回归分析，可视化缺失数据的模式，并汇总变量分布，所有这些均只需这个一站式解决方案。

 高级预测分析

使用预测建模功能准确预测趋势和结果，从而增强您的业务规划和研究。

 可定制输出

使用可自定义的图表、图形和表格，根据您的特定需求定制分析输出和报告，并优化您的演示文稿和洞察分析。

 开源集成

通过预构建的扩展或自定义脚本，使用 R 和 Python 来扩展 SPSS 语法，以实现个性化的数据分析和可视化。

功能

帮助您以更快的速度和更高的效率实现更多目标。

立即开始 30 天免费试用，并体验 SPSS Statistics
数据可视化 将您的数据转化为清晰且具有影响力的可视化效果，有效进行洞察分析、制定假设、揭示变量之间的关系、识别趋势并做出准确的预测。 了解更多
用户体验 无论您是初学者、经验丰富的统计学家还是业务专家，均能为您简化数据分析。我们易于访问且直观的解决方案可提供全面的功能套件，能够实现可靠的数据洞察分析，并推动制定更明智的决策。 了解更多
回归 利用先进的回归技术释放数据的潜力。从简单的线性回归到复杂的模型，获取有价值的洞察信息，以便预测分类结果，并自信得出由数据驱动的结论。 了解更多
体验产品
深入了解 SPSS 的功能 自助式交互演示

体验交互式导览，看看您能多快识别相关性、量化关系并做出更明智的决策。

开始产品导览 测试产品 免费试用，并代表您的企业进行评估

立即开始可全面访问所有功能的 30 天免费试用，并深入研究数据分析，解锁数据中有意义的洞察信息。

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通过开始 30 天免费试用，提升您的统计技能或轻松完成项目，以便充分发挥我们解决方案的潜力，从而实现您的学术目标和个人目标。

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产品版本

浏览我们的版本，以便了解哪个 SPSS Statistics 版本最适合您的需求。

 IBM SPSS Statistics 商业版

充分利用灵活的采购套餐，寻找适合您的业务需求的设置。

面向学术机构的 IBM SPSS Statistics

IBM 为学术机构提供 SPSS Statistics Campus Edition，使其可以根据教学用途调整 SPSS Statistics 使用量。

IBM SPSS Statistics GradPack 和 Faculty Pack

了解如何使用统计分析，并培养雇主寻求的技能。 提供学生特惠价。

购买方式

尚不确定哪个产品计划适合您？借助这份简短的评估，根据您的端点管理、生产力以及业务或个人需求，获取推荐计划。

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充分利用灵活的月度或年度付款计划。通过三个可选附加组件扩展 Base 版。

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通过 IBM SPSS Statistics Campus Edition 的全站许可，简化学术机构的教学和学习体验。

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选择符合您要求的版本，并从 IBM 指定的供应商处购买，以获取特别优惠价和最佳支持。

学生版 教育工作者 深入了解更多信息

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交互式演示

尝试 SPSS Statistics 的交互式产品导览，了解如何提取可操作的洞察信息，以优化您的决策。为获得最佳体验，请按顺序观看各模块。

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 可视化关系

使用简单的散点图，有效识别两个变量之间的相关性。

 验证洞察分析

借助量身定制的分析设置，掌握变量之间的量化关系。

 得出准确结论

分析洞察信息，以便就不同变量之间的关系得出准确结论。
SPSS 合规购买方式

使用正版，以使得您的企业获得高收益。IBM 高度重视 SPSS 用户群体的合法利益，如您所安装使用的系列软件没有相应的授权许可，会对使用效能有所影响并面临法律风险。请根据以下官方购买途径购买:

1、通过官方网站授权的IBM SPSS合作伙伴购买。

2、联系IBM的销售顾问购买，请拨打电话：400-810-1818转6216。

官方SPSS正版授权只提供最新版本： SPSS Statistics 29 和 SPSS modeler 18.4。无市面上 SPSS Statistics 28以前版本的库存、备货，OEM的情况。

自查SPSS是否为正版方式：

许可证查询方式：https://www.ibm.com/software/passportadvantage/pao_entitlements.html

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