IBM® SPSS Statistics 提供灵活的定价计划。了解哪个选项最适合您 – 从按月订阅到永久许可证，再到面向学生和教育工作者的特惠价，可满足每个人的不同需求。
使用正版，以使得您的企业获得高收益。IBM 高度重视 SPSS 用户群体的合法利益，如您所安装使用的系列软件没有相应的授权许可，会对使用效能有所影响并面临法律风险。请根据以下官方购买途径购买：
1、通过官方网站授权的IBM SPSS合作伙伴购买。
2、联系IBM的销售顾问购买，请拨打电话：400-810-1818转6216。
* 官方SPSS正版授权只提供最新版本： SPSS Stat 29和SPSS modeler18.4。无市面上SPSS Stat 28以前版本的库存、备货，OEM的情况。
具备 SPSS Statistics Base 版功能的永久或限期许可证
具备 SPSS Statistics Base 版以及定制表和高级统计模块的永久或限期许可证
SPSS Statistics 的永久或限期许可证，包括大量附加功能可供选择
永久或限期许可证，包含 SPSS Statistics 模块和功能的完整目录
*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
通过单用户学生许可证，以经济实惠的价格使用我们的高级软件。
购买专为教育工作者设计的 IBM SPSS Statistics 综合软件包。
利用 IBM SPSS Statistics Campus Edition 的全站许可来简化教学。
您可以访问我们的支持页面了解更多信息，以更新您的 SPSS 限期许可证。
永久和限期许可证需要授权代码。订阅需要互联网连接和 IBMid 才能登录，但不需要许可证授权代码。
并非如此。我们提供多种许可选项，满足您的需求。永久和限期许可证选项有四种版本可供选择：Base、Standard、Professional 和 Premium。
可以通过登录 My IBM 帐户轻松添加更多许可证和附加组件。
点击 SPSS Statistics 列表旁边的“管理”按钮。进入概览页面后，进入“升级或更改计划”，点击“进行更改”按钮，然后按照下一页上的说明进行操作。
如果按月或按年订阅 IBM SPSS Statistics，系统将在每个帐单期（按年或按月）开始时，自动通过您的支付方式收费。首次使用 IBM Marketplace 的客户可以使用 Visa、Mastercard 或 American Express 付款。复购客户可以使用信用卡、采购单或发票的形式付款。
登录 My IBM 帐户。进入产品页面后，点击 SPSS 订阅列表旁边的“管理”按钮。然后，从左侧菜单中选择“管理用户”。点击用户表右上角的“添加新用户”。输入新用户名和 IBMid 或电子邮件地址，然后点击“提交”。提交表格后，新用户将收到使用服务的电子邮件邀请。
并非如此。免费试用版包括所有附加功能，以及 Base 订阅功能。如果您决定购买 Base 订阅，请务必找到所需的附加组件，并在结账时将其包括在内。
订阅计划具备包装简单、计费选项灵活等优点，并包含自动软件更新和用户帐户管理功能。您还可以选择在 IBM Marketplace 中使用信用卡购买 IBM SPSS Statistics Subscription。
订阅许可证需要 macOS V10.10 或更高版本，或者 Microsoft Windows 10 或更高版本。
的确如此。如需技术支持，请登录您的 My IBM 帐户。进入产品页面后，点击 SPSS Statistics 订阅列表旁边的“管理” (Manage) 按钮。然后点击左侧菜单中的“产品支持” (Product support) 以选择支持选项。传统许可证包括 12 个月的技术支持。
登录 My IBM 帐户。进入产品页面后，点击订阅列表旁边的“管理” (Manage) 按钮。接着在概述页面中点击“取消计划” (Cancel plan)。您将收到一封确认终止日期的电子邮件。
如果您没有资格在线取消订阅，可以通过收到的链接联系我们的 eCustomer Care 团队，寻求取消订阅协助。如果通过第三方经销商购买 SPSS，则可能需要联系他们以取消订阅。
固定期限和永久许可证是通过 IBM 销售商或 IBM 业务合作伙伴购买 SPSS Statistics 的传统方式。需要具备软件授权代码，并且需从 Passport Advantage 或 Fix Central 手动下载软件更新。
续订相关信息请点击此处。
可以通过 My IBM 购买新的订阅计划来重新激活。无需重新安装应用程序。购买计划后，只需使用 IBMid 登录软件即可。
若要查看订阅状态，请登录您的 My IBM 帐户。
订阅计划每月自动续订。可通过登录 My IBM 帐户来终止续订。找到 SPSS Statistics Subscription 窗格，并点击“管理”。接下来，在“概览”部分点击“取消计划”链接。
*所示价格代表一位月度用户的美元定价，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税或任何附加组件费用，并视当地产品供应情况而定。**所示价格为美元定价，代表一位永久授权用户订阅一年的价格，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。