依据大学课程内容，学习如何使用统计分析、建模和调查研究工具，并培养雇主所看重的分析技能。IBM® SPSS® Statistics 提供一系列高级功能，包括特别分析、假设检验和报告等工具，使用户能更轻松访问和管理数据，选择和进行分析，并分享结果。
如果贵组织是一家学术机构，希望为校园／教学点批量购买 SPSS Statistics，请浏览 SPSS Statistics Campus Edition 相关信息。
通过 IBM 供应商购买。安全迅速地下载和注册使用许可。选择 Microsoft® Windows® 或 macOS 平台。
选择 Base、Standard 或 Premium Student GradPack。每个版本均配备数据分析与挖掘、调查与市场研究所需的各种工具。Teacher Faculty Pack 是包含 AMOS 在内的 Premium Pack。
功能
GradPack Base 学生版
GradPack Standard 学生版
GradPack Premium 学生版
Faculty Pack 教师版
统计基础
数据准备
自助法
高级统计
回归
自定义表格
缺失值
类别
预测
决策树
神经网络
数字化营销
复杂样本
联合
精确测试
IBM 精选产品，为学生 (GradPack) 和教师 (Faculty Pack) 提供最佳支持
是一家行业知名的数字化软件发行公司，致力于推进中国商业软件的正版化事业。思杰马克丁利用自身的优势，与软件开发商有效沟通，取得授权后开展全面合作：一方面帮助软件开发商开拓正版软件的市场；另一方面也让软件开发商针对国内软件市场进行合理定价，有效降低国内用户使用正版软件的成本。
中国知名的教育和科学软件分销商，软件 产品覆盖50多类别近百余款。公司拥有 成功的教学资源和数据管理专家，同时拥 有多项自主研发的数据平台，依托自身经 验丰富的技术团队，为不同领域的客户提 供全面的咨询、培训等技术服务解决方
案。
道擎科技（上海）有限公司是一家致力于数据科学、信息安全和人工智能领域研究的科技公司，不仅涵盖了ETL，数据仓库、商务智能等传统BI商业分析领域，也涵盖数据挖掘、决策优化、文本挖掘、人工智能等前沿技术领域。
是一家专注于数据科学类软件产品销售和服务的 科技公司，以成熟的解决方案和专业的技术团队为 超过500+用户提供服务。覆盖教育、政府、交通 及能源、生物技术和医疗等几十个行业。是 IBM SPSS卓越的合作伙伴。
是一家专业的软件开发和国际知名专业软件代理销售 服务商，总部位于北京，是中国商业统计学会常务理 事单位，已同时我们在生命科学、数学建模、统计建模、大数据教学实训平台建设提供前沿的解决方案。
IBM SPSS Statistics GradPack 是 SPSS Statistics 的学生版，功能与目前的商业版 SPSS 完全相同。GradPack 为学生提供折扣价，优惠幅度超过 90%。有三个版本可供选择：Base、Standard 和 Premium，功能详情见上表。
如果您是教师或就职于学术机构，但想为自己购买许可证，那么 Faculty Pack 会是您的完美之选，其中包含所有高级功能和 AMOS，并有大幅折扣。
您所在的大学／校园／学术机构可能已经为您购买了许可证。请在自行购买个人许可证之前先核实清楚。
IBM 已精心选定供应商，供您选择和购买最佳优惠产品。
他们会验证您的学术身份，协助您完成下载、许可验证和安装，并为您提供授权代码（如有需要）。他们还会提供所有产品信息，以及所需的技术支持。
如果您是学术机构，希望为您的网站批量购买多个 SPSS 许可证，请访问以下链接：https://www.ibm.com/cn-zh/products/spss-statistics/campus-editions
升级条款和条件由向您销售许可证的供应商决定，请联系他们以了解各种选项。
您可以免费试用 SPSS 软件。试用版包含与 Premium 软件包相同的所有部件和功能。
不能。SPSS 试用订阅不使用授权代码，而是使用您的 IBMid 用户名和密码来验证您的许可证。在试用期结束后，您的试用版应用程序将停止工作。建议您在试用期结束后卸载试用版。如果您希望购买 GradPack，需要安装 GradPack 软件，并使用向您销售许可证的供应商所提供的授权代码。
很遗憾，IBM 无法协助您完成作业。但是，在许多线上社区和论坛上，SPSS 用户会相互提供帮助。请向您的大学咨询并确定最适合您的用户群，或在网上搜索有活跃用户的用户群。
是的。您可能会对这些知名社区感兴趣：
IBM SPSS Statistics 社区
IBM 支持论坛
Stack Overflow 问答网站中的 SPSS Statistics 问答栏（ibm.com 外部链接）