IBM SPSS Regression 支持您预测分类结果并应用各种非线性回归程序。您可以将这些程序用于普通回归技术受限或不适用的业务和分析项目。其中包括研究消费者的购买习惯、研究患者对治疗方案的反应情况或分析信用风险。该解决方案可帮助您扩展 SPSS Statistics 在分析过程的数据分析阶段所发挥的功能。



该模块包含在 SPSS Standard、Professional 和 Premium 软件包中。