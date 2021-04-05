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免费试用期为 30 天，注册后立即开始。每年（365 天）只允许免费试用一次。
免费试用版包含 IBM® SPSS® Statistics Subscription 的所有组件和功能，其中包括 Base Edition 以及所有附加功能。
免费试用期在注册后立即开始。注册后请立即下载并安装软件，确保您有足够的时间完成评估。
免费试用版支持 64 位 Microsoft Windows 和 Apple Macintosh 操作系统，但不在云端托管。
是的，始终需要连接互联网才能使用免费试用版。系统将提示您输入 IBMid，以便使用该应用程序。IBMid 是您注册试用软件时所使用的电子邮件地址以及创建的密码。
IBM 提供故障诊断指南，其中解答了在下载、安装或使用 SPSS Statistics 免费试用版时可能遇到的最常见问题。请浏览该指南，以了解更多信息。
有别于我们的付费订阅套餐，免费试用版不提供技术支持。请查看我们的支持论坛，可以在其中发布问题，并从用户社区获取答案。
不需要，无需再次下载或重新安装软件。已下载的试用版软件将自动变为订阅应用程序。购买订阅套餐后，请使用您的 IBMid 激活软件。
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