IBM SPSS Missing Values 模块可帮助您管理数据中的缺失值，并得出更有效的结论。发现缺失数据背后的模式，估算汇总统计数据并使用统计算法填补缺失值。此模块可帮助您构建模型，以解决缺失数据并消除隐藏的偏差。调查和市场研究人员、社会科学家、数据挖掘人员和其他专业人员依靠 IBM SPSS Missing Values 来验证他们的研究数据。

此模块包含在 SPSS Professional 和 Premium 软件包中。您也可以购买它以添加到 Base 和 Standard 软件包中。此模块包含在适用于本地的 SPSS Professional 版本和订阅计划的“复杂采样和测试”附加组件中。

