IBM SPSS Data Preparation 采用先进技术来简化数据准备阶段，从而提供更快、更准确的数据分析结果。从自动化数据准备程序中进行选择以快速获取结果，或是选择其他方法来准备更具挑战性的数据集。轻松识别可疑或无效的案例、变量和数据值。查看缺失数据的模式，汇总变量分布，并更准确地使用为名义属性设计的算法。

此模块包含在适用于本地的 SPSS Professional 版本和订阅计划的 Base 版本中。