IBM SPSS Neural Networks 使用非线性数据建模来发现复杂关系并从数据中获取更大的价值。充分利用多层感知器 (MLP) 或径向基函数 (RBF) 程序。您可以设置条件 - 控制训练中止规则和网络体系结构，或让程序自行选择。影响变量的权重，并指定网络体系结构的详细信息。选择模型训练的类型，并使用图形和图表来共享结果。

此模块包含在适用于本地的 SPSS Premium 版本以及订阅计划的预测和决策树附加组件中。