IBM SPSS Categories 可确保您可视化和探索数据中的关系，并根据您的发现来预测结果。它使用分类回归程序以根据数值和有序或无序分类预测变量的组合来预测名义、序数或数值结果变量的值。该软件采用预测分析、统计学习、感知映射和偏好缩放等先进技术。

此模块包含在适用于本地的 SPSS Statistics Professional 版本和订阅计划的“复杂采样和测试”附加组件中。