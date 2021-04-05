IBM SPSS Complex Samples 软件可通过将复杂样本设计纳入调查分析来计算这些设计中的统计数据和标准错误。该解决方案允许子总体评估考虑其他子总体，从而帮助您生成更准确的画面。

SPSS Complex Samples 提供分层、聚类或多阶段采样等规划工具。它旨在帮助您获得正确的点估计，从非简单随机样本中预测数值和分类结果，并在分析来自多阶段设计的数据时最多考虑三个阶段。此模块包含在 SPSS Premium 软件包中，且需额外付费才能获得 Base、Standard 和 Professional 软件包。