IBM SPSS Complex Samples 软件可通过将复杂样本设计纳入调查分析来计算这些设计中的统计数据和标准错误。该解决方案允许子总体评估考虑其他子总体，从而帮助您生成更准确的画面。
SPSS Complex Samples 提供分层、聚类或多阶段采样等规划工具。它旨在帮助您获得正确的点估计，从非简单随机样本中预测数值和分类结果，并在分析来自多阶段设计的数据时最多考虑三个阶段。此模块包含在 SPSS Premium 软件包中，且需额外付费才能获得 Base、Standard 和 Professional 软件包。
提高样本的精确度或确保来自关键组的样本具有代表性。应用多阶段采样，从而选择更高阶段的样本。
保留调查规划参数。将数据集和复用计划发布为模板。选择集群或采样单元组，使调查更具成本效益。
显示单向频率表或双向交叉表格。使用 ANOVA 和 ANCOVA 构建线性回归。估算均值、总和、比率等。
使用实用向导指定如何定义样本和估计标准错误；定义方案和抽取样本。从总体中选择基于概率的复杂样本。
从其中一个向导开始。然后，使用交互式界面创建计划、分析数据和解释结果。每个计划均充当一个模板，并允许您保存决策。接着，使用专为复杂样本开发的程序来预测数字、序数和分类结果或特定事件的时间。
预测分类结果（例如，谁最有可能购买您的产品），同时考虑样本设计，以便通过逻辑回归更准确地识别组。序数回归：预测有序结果，例如客户满意度（低、中或高）。Cox 回归：预测通过复杂采样方法所抽取样本的事件发生时间。一般线性模型：在考虑样本设计的同时预测数值结果。
通过直观的采样向导指导您完成设计和抽取样本的过程。分析准备向导可帮助准备用于分析的公用数据集，例如来自疾病控制与预防中心 (CDC) 的国家健康清查数据。
通过分层采样选择在调查总体的子组内进行采样，从而提高样本的精确度或帮助确保关键组的样本具有代表性。聚类采样：选择集群 - 采样单元组。多阶段采样：根据总体中的元素组选择初始样本，然后通过从第一阶段样本中的每个选定单元中抽取子样本来创建第二阶段样本。
比较 SPSS Statistics 的两种部署选项：传统许可证或订阅版本。此模块是 SPSS Statistics 传统许可证包的一部分。要比较所有 SPSS Statistics 软件包并了解该模块的适用范围，请访问此页面。注意：模块仅与传统许可证版本兼容。订阅版本将相同功能包含在三个可选的订阅附加组件内。