IBM SPSS Advanced Statistics 提供一套尖端的单变量和多变量分析技术与模型。它包括广义线性混合模型 (GLMM)、广义线性模型 (GLM)、混合模型程序、广义线性模型 (GENLIN) 和广义估计方程 (GEE) 程序。从数据中获得更深入的洞察力，以帮助解决制造、制药和市场研究等学科中的现实问题。
此模块包含在适用于本地的 SPSS Premium 版本以及订阅计划的“定制表和高级统计”附加组件中。
描述因变量和一组自变量之间的关系。使用灵活的设计和对比选项来估算均值和方差，以及测试和预测均值。混合和匹配分类型预测变量与连续型预测变量以构建模型。在预测非线性结果时，使用线性混合模型以提高准确性。规划数十种模型，包括裂区设计、具有固定效应协方差的多级模型以及随机完整区组设计。
提供一个统一框架，其中包括具有正态分布因变量的经典线性模型、针对二进制数据的逻辑和概率模型、针对计数数据的对数线性模型以及各种其他非标准回归类模型。采用多种通用统计模型，包括序数回归、Tweedie 回归、泊松回归、伽马回归和负二项式回归。
在显示相关性和非恒定可变性的数据中建立均值、方差和协方差模型。规划数十种模型，包括裂区设计、具有固定效应协方差的多级模型以及随机完整区组设计。从 11 种非空间协方差类型中进行选择。利用重复的度量数据提高准确性，包括重复度量次数不同、针对不同情况的间隔不同或两者兼而有之的情况。
扩展广义线性模型以适应相关的纵向数据和聚类数据。在主题内构建相关性。
访问、管理和分析几乎所有类型的数据集，包括调查数据、公司数据库或从 Web 下载的数据。在预测非线性结果（例如客户的满意度水平是低、中还是高类别）时，使用序数值来运行 GLMM 程序从而构建更准确的模型。
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有两种部署选项可供选择：传统许可证或订阅版本。此模块是 SPSS Statistics 传统许可证包的一部分。要比较 SPSS Statistics 软件包并了解该模块的适用范围，请单击以下产品页面链接。模块仅与传统许可证版本兼容。订阅版本将相同功能包含在三个可选的订阅附加组件内。
从一套灵活且全面的技术中进行选择，以便了解终端事件，例如零件故障、死亡率或存活率。使用 Kaplan-Meier 估算法来估算事件发生的时间长度。选择 Cox 回归并以响应时间或响应持续时间作为因变量来执行比例风险回归。