IBM SPSS Advanced Statistics 提供一套尖端的单变量和多变量分析技术与模型。它包括广义线性混合模型 (GLMM)、广义线性模型 (GLM)、混合模型程序、广义线性模型 (GENLIN) 和广义估计方程 (GEE) 程序。从数据中获得更深入的洞察力，以帮助解决制造、制药和市场研究等学科中的现实问题。

此模块包含在适用于本地的 SPSS Premium 版本以及订阅计划的“定制表和高级统计”附加组件中。