IBM SPSS Direct Marketing 支持对客户或联系人进行高级分析，从而改善营销成效。从近因、频率和货币价值 (RFM) 分析、聚类分析、潜在客户概要分析、邮政编码分析、倾向评分和控制包测试中进行选择。更深入地了解客户，改进市场营销活动并最大限度地提高营销预算的投资回报率。用它来启动或测试竞销活动、提高交叉销售和追加销售的收入，或开店。此模块包含在本地部署的 SPSS Premium 版本以及预定套餐的预测和决策树附加组件中。
更深入地了解客户群体，发掘组织最活跃的客户并最大限度地提高您的投资回报率。无论是启动或测试竞销活动、希望增加交叉销售和追加销售的收入，还是计划开店，该软件均可帮助您制定和执行更成功的市场营销计划。
自行分析市场营销策略的成功之处。直观的用户界面可引导您完成整个流程，您只需几步即可对客户进行分类。使用评分向导来构建模型，对您的数据进行评分。运行分析后，即可将易于理解的彩色编码输出导出至 Microsoft Excel 中。
以多种方式分析客户数据，从而选择最符合您目标的方法。例如，您可以根据相似的人口统计信息或行为特征对联系人进行分类，从而为您的获取策略提供指引。进行 RFM 分析还可让您深入了解客户或供方的生存期值。
利用 AI 的强大功能，在服务、销售等领域做出更快、更明智的决策。通过集成 IBM Watson，您可以在 Salesforce Service Cloud 中强化工作流程，从代理交互中学习，并通过定制满足您的业务需求。连接 Salesforce.com 以提取数据、收集详细信息并执行进一步分析。
SPSS Direct Marketing 包括聚类分析、购买倾向等功能，可帮助您提高直接市场营销活动的有效性。
SPSS Direct Marketing 是供预订用户使用的预测和决策树附加组件的一部分。此模块包含在本地部署的 Premium 版本中。