IBM SPSS Direct Marketing 支持对客户或联系人进行高级分析，从而改善营销成效。从近因、频率和货币价值 (RFM) 分析、聚类分析、潜在客户概要分析、邮政编码分析、倾向评分和控制包测试中进行选择。更深入地了解客户，改进市场营销活动并最大限度地提高营销预算的投资回报率。用它来启动或测试竞销活动、提高交叉销售和追加销售的收入，或开店。此模块包含在本地部署的 SPSS Premium 版本以及预定套餐的预测和决策树附加组件中。