IBM SPSS Exact Tests 让您能够分析大型数据库中的罕见事件或处理少量样本。通过 30 多个精确测试，您可在传统测试无效的情况下分析数据。例如，如果您的案例变量数量较少，而某一类别中的响应百分比较高，或者必须将数据进行精细细分。SPSS Exact Tests 模块可在 Windows、Mac 和 Linux 平台上运行，并可作为纯客户端软件或客户端/服务器安装来使用。此模块包含在适用于本地的 SPSS Premuim 版本以及订阅计划的“复杂采样和测试”附加组件中。