IBM SPSS Exact Tests 让您能够分析大型数据库中的罕见事件或处理少量样本。通过 30 多个精确测试，您可在传统测试无效的情况下分析数据。例如，如果您的案例变量数量较少，而某一类别中的响应百分比较高，或者必须将数据进行精细细分。SPSS Exact Tests 模块可在 Windows、Mac 和 Linux 平台上运行，并可作为纯客户端软件或客户端/服务器安装来使用。此模块包含在适用于本地的 SPSS Premuim 版本以及订阅计划的“复杂采样和测试”附加组件中。
从以下项目中选择：精确 p 值、Monte Carlo p 值、Pearson 卡方检验、定序检验、列联系数。不确定性系数（对称或不对称）、Wilcoxon 符号秩检验、Cochran 的 Q 检验和二项式检验。
根据您的建模和数据分析需求提供全面的解决方案。如果您要为直接营销研究、调查研究、医学研究、生物统计学、社会科学研究或要进行任意类型的实验而执行数据挖掘或数据库分析，您会发现 SPSS Exact Tests 特别有用。
以与解释 IBM SPSS Statistics 中的结果相同的方式解释确切的测试结果。没有陡峭的学习曲线，因为您无需学习任何新的统计理论或程序。
如果案例变量数量较少且某一类别的响应百分比较高，或是必须将数据子集进行精细细分，则它有助于确保正确的结果。
SPSS Exact Tests 包含的分析方法可帮助在处理小型数据集或数据可能不满足分析假设时获得准确的结果。
SPSS Exact Tests 是面向订阅用户的“复杂采样和测试”附加组件的一部分。对于本地版本，此模块包含在 Premuim 版本中。