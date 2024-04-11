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交叉双臂站在白板前的男士，白板上写了很多笔记
IBM SPSS Amos 结构方程建模

IBM SPSS Amos 是一款功能强大的结构方程建模 (SEM) 软件，通过扩展标准多变量分析方法（包括回归分析、因子分析、相关分析以及方差分析）为您的研究和理论提供支持。使用直观的图形或程序化用户界面构建态度和行为模型，与标准多变量统计方法相比，这些模型可以更准确地反映复杂关系。Amos 包含在 SPSS Statistics 的高级版中（校园版除外，为单独销售）。您还可以在 SPSS Statistics 基础版、标准版和专业版中购买 Amos，或者将其作为独立应用程序单独购买。仅限 Windows。

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功能聚焦
轻松输入数据

在类似电子表格的表格中输入模型（无需编程）。
访问一系列功能

SPSS Amos 包括一系列功能，例如贝叶斯估计、潜在类别分析等。

 结构方程建模
结构方程建模

使用结构方程建模和路径分析了解潜在变量。
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IBM SPSS Amos 可助您轻松使用结构方程建模 (SEM)，测试有关复杂变量关系的假设，并获得新的洞察

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此模块为独立的应用程序，不需要 SPSS Statistics。

试用版中包含所有功能

包含在 SPSS Statistics Premium 软件包中（单独出售的 Campus Edition 除外）

试用期在注册后立即开始

与 SPSS Statistics Subscription 应用程序不兼容

仅可用于 Windows

每位用户购买一个许可，或为一组用户购买一个许可

不包含技术支持

仅可用于 Windows

_______

包含技术支持
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