IBM SPSS Amos 是一款功能强大的结构方程建模 (SEM) 软件，通过扩展标准多变量分析方法（包括回归分析、因子分析、相关分析以及方差分析）为您的研究和理论提供支持。使用直观的图形或程序化用户界面构建态度和行为模型，与标准多变量统计方法相比，这些模型可以更准确地反映复杂关系。Amos 包含在 SPSS Statistics 的高级版中（校园版除外，为单独销售）。您还可以在 SPSS Statistics 基础版、标准版和专业版中购买 Amos，或者将其作为独立应用程序单独购买。仅限 Windows。