IBM SPSS Amos 是一款功能强大的结构方程建模 (SEM) 软件，通过扩展标准多变量分析方法（包括回归分析、因子分析、相关分析以及方差分析）为您的研究和理论提供支持。使用直观的图形或程序化用户界面构建态度和行为模型，与标准多变量统计方法相比，这些模型可以更准确地反映复杂关系。Amos 包含在 SPSS Statistics 的高级版中（校园版除外，为单独销售）。您还可以在 SPSS Statistics 基础版、标准版和专业版中购买 Amos，或者将其作为独立应用程序单独购买。仅限 Windows。
安排时间讨论 SPSS Amos 如何支持您的业务需求。
在类似电子表格的表格中输入模型（无需编程）。
SPSS Amos 包括一系列功能，例如贝叶斯估计、潜在类别分析等。
使用结构方程建模和路径分析了解潜在变量。
SPSS Amos 仅适用于传统的本地部署许可证选项。比较各种版本，了解如何购买 Amos。
免费试用
IBM SPSS Amos 可助您轻松使用结构方程建模 (SEM)，测试有关复杂变量关系的假设，并获得新的洞察
永久许可或定期许可
此模块为独立的应用程序，不需要 SPSS Statistics。
试用版中包含所有功能
包含在 SPSS Statistics Premium 软件包中（单独出售的 Campus Edition 除外）
试用期在注册后立即开始
与 SPSS Statistics Subscription 应用程序不兼容
仅可用于 Windows
每位用户购买一个许可，或为一组用户购买一个许可
不包含技术支持
仅可用于 Windows
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包含技术支持