IBM SPSS Conjoint 模块提供联合分析，从而帮助您更好地了解消费者偏好、权衡取舍和价格敏感性。它使您能够发现有关客户如何比较市场上产品的更多信息，并衡量单个产品属性如何影响消费者行为。这些信息可帮助您根据客户需求对产品和服务进行设计、定价和营销。
此模块包含在适用于本地的 SPSS Premium 版本以及订阅计划的“复杂测试和采样”附加组件中。
使用正交设计生成器建立研究参数。Orthoplan 可为您提供一系列潜在替代产品的正交阵列，而这些产品可在指定级别组合不同的产品功能。这样可减少您需要提出的问题，同时仍可获得足够信息来执行全面分析。
让系统指导您创建“计划卡”，回应者可将这些卡片进行排序，进而对自己的偏好进行排名。
使用计划卡收集数据后，对偏好或分级数据执行普通的最小二乘法分析，并生成图表来模拟预期市场份额。您可以使用这些结果为竞销活动提供信息，例如哪些产品属性很重要，以及它们在哪些级别最受青睐。您还可以进行模拟，了解替代产品的预期市场份额。
了解回应者如何对其偏好和产品属性进行排名。计划、实施和分析高效的调查。
点击链接，查看许可证版本中模块和功能的完整列表。
此模块是 SPSS Statistics 传统许可证包的一部分。SPSS Statistics 提供两种部署选项：传统许可证或订阅版本。要比较所有各种 SPSS Statistics 软件包并了解该模块的适用范围，请访问产品页面。注意：模块仅与传统许可证版本兼容。订阅版本将相同功能包含在三个可选的订阅附加组件内。