IBM SPSS Conjoint 模块提供联合分析，从而帮助您更好地了解消费者偏好、权衡取舍和价格敏感性。它使您能够发现有关客户如何比较市场上产品的更多信息，并衡量单个产品属性如何影响消费者行为。这些信息可帮助您根据客户需求对产品和服务进行设计、定价和营销。

此模块包含在适用于本地的 SPSS Premium 版本以及订阅计划的“复杂测试和采样”附加组件中。