IBM SPSS Decision Trees 让您能够识别组、发现它们之间的关系并预测未来事件。它具有视觉分类和决策树功能，可帮助您呈现分类结果并向非技术受众更清晰地解释分析结果。为分段、分层、预测、数据缩减和变量筛选创建分类模型。此外，您还可创建用于交互识别、类别合并和连续变量离散的模型。

此模块包含在适用于本地的 SPSS Statistics Professional 版本以及订阅计划的预测和决策树附加组件中。