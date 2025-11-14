某些国家或地区尚未启用通过 ibm.com/cn-zh 进行在线交易，且需通过每个产品页面上的帮助按钮来联系经销商以寻求帮助。此外，某些国家或地区有资格享受独家折扣—请查看您所在的地区是否有资格享受这些特别优惠。