IBM SPSS Modeler 是领先的可视化数据科学和机器学习 (ML) 解决方案,旨在通过加快数据科学家的操作任务来帮助企业缩短实现价值的时间。世界各地的组织都将它用于数据准备和发现、预测分析、模型管理和部署以及 ML,以将数据资产变现。

IBM SPSS Modeler 也可在 IBM Cloud Pak for Data 中使用,后者是一个容器化的数据和 AI 平台,让您能够在任何位置(任何云和本地部署)构建和运行预测模型。IBM Cloud Pak for Data as a Service 让您能够在公共云上运行 Modeler 流。您可以立即免费试用,无需下载。