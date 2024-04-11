IBM SPSS Modeler 是领先的可视化数据科学和机器学习 (ML) 解决方案，旨在通过加快数据科学家的操作任务来帮助企业缩短实现价值的时间。世界各地的组织都将它用于数据准备和发现、预测分析、模型管理和部署以及 ML，以将数据资产变现。
IBM SPSS Modeler 也可在 IBM Cloud Pak for Data 中使用，后者是一个容器化的数据和 AI 平台，让您能够在任何位置（任何云和本地部署）构建和运行预测模型。IBM Cloud Pak for Data as a Service 让您能够在公共云上运行 Modeler 流。您可以立即免费试用，无需下载。
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从基于 GUI 的数据科学和机器学习算法开始。
为编码人员、非编码人员和分析人员赋能。
从小规模开始，然后通过企业级安全性和治理进行扩展。
IBM SPSS Modeler 可将数据自动转换为最佳格式，从而实现最准确的预测建模。现在，您只需点击几下即可分析数据、识别修复、筛选字段和派生新属性。
从 Scikit-learn 和 Tensorflow 到 IBM SPSS Modeler，保存和部署来自最热门机器学习框架的模型。
利用 IBM SPSS Modeler 强大的图形引擎，让洞察分析变得生动形象。智能图表推荐器能够从数十个选项中找出适合您的数据的理想图表，让您能够采用引人注目的可视化呈现方式来快捷轻松地分享您的洞察分析。
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IBM SPSS Modeler 支持决策树、神经网络和回归模型。现在，您可以利用 ARMA、ARIMA 和指数平滑；传递具有预测变量和异常值检测的函数；受益于合成层次模型；支持向量机和时间因果建模；以及采用时间序列和空间 AR 进行时空预测。生成式对抗网络 (GAN) 和强化也支持深度学习。
IBM SPSS Modeler 支持使用 R、Python、Spark 和 Hadoop 来增强分析能力。您还可以扩展和补充这些技术，以进行更高级的分析，同时保持控制。
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