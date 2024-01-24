随着 5G 和自动驾驶等新技术的传播与扩展，市场环境发生巨大变化，京瓷计划在不久的将来将销售额从 1.6 万亿日元扩大到 2 万亿日元。“生产效率翻倍项目”被定位为支持该计划的关键措施。

京瓷企业数字业务推广群组 DX 推广中心总经理 Takeshi Maeda 解释了公司的目标：“我们将提高制造生产力，降低成本，并通过成本领先建立竞争优势，从而增加现有业务的销售额。”

为此，京瓷启动了一系列生产线，包括 2018 年 5 月的鹿儿岛国分工厂、2018 年 10 月的滋贺县蒲生工厂以及 2019 年 3 月的鹿儿岛仙台工厂，以展示使用人工智能和机器人的无人生产线。自 2019 年 4 月以来，京瓷一直在所有工厂推广部署无人生产线。

关键词是“自主”，超越了自动化。

“自动化也即简单地用机器人取代人类工作，可能会导致生产线继续自行生产有缺陷的产品。”Maeda 先生解释道。

“相反，人工智能会分析实时收集的各种数据，当确定可能生产出缺陷产品时，机器人会自动改变加工条件并进行处理。人工智能确定可能停线时，会在机器故障之前向操作员或负责人发出警报。这就是我们追求的自主生产形式。”

当然，这并非易事。