Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù S.c.p.A.

为了加快信贷申请，Banca Alpi Marittime 与 IBM 业务合作伙伴 Analytics Network S.r.l. 合作推出信贷记分卡应用程序，这是一款由 IBM® SPSS® Modeler 技术支持的人工智能审批引擎。该系统采用先进的数据建模评估申请人的财务信息，无需人为干预即可授权信贷额度。
该银行部署了 Analytics Network Srl 的信贷记分卡应用程序，这是一个人工智能驱动的审批平台，采用 SPSS Modeler 软件实现流程自动化。
卡鲁市坐落在意大利皮埃蒙特地区连绵起伏的平原上，四周环绕农田和葡萄园。镇郊的一座小山上矗立着一座中世纪城堡，最初建于公元 1,000 年左右。这座历史悠久的建筑是该地区另一个历史悠久的机构——Banca Alpi Marittime 的总部。
该银行成立于 19 世纪末，服务于周边社区，为该地区的农民、工人和家庭提供金融服务和支持。
“我们并非唯利是图的企业银行，”Banca Alpi Marittime 总经理 Piero Biagi 解释道。“我们是一家合作信贷银行，因此我们的重点是改善我们成员和本地区的经济生活。我们希望为他们提供谋生、建立家庭和发展业务所需的信贷和资源。”
为了实现这一目标，该银行希望提高对其信贷额度产品、银行帐户（包括向消费者和企业提供的个人信贷额度）的支持水平。当时，银行经理会在收到每个信贷申请时对其进行评估，试图利用现有信息为组织及其成员做出正确的决定。对于已经存在的信贷额度，这些人员需要每年评估现有的信贷额度，以确定是否应该更新或调整。
“这耗时非常多，”Biagi 补充道。“我们超过三分之一的客户要求在他们的帐户上提供信贷额度，我们需要更高效的方式来完成这项工作。我知道合适的技术可以解决这个问题，但我们只是一家小银行，没有 IT 资源，也没有特定的数据科学技能。”
尤其是，Biagi 相信，由人工智能驱动的解决方案可以轻易加快有关这些关键客户的决策过程。但有，没有办法将这项尖端技术带到卡鲁？
幸运的是，Banca Alpi Marittime 找到了 IBM 业务合作伙伴 Analytics Network，这是一家专门致力于人工智能全民化的公司。两家公司携手合作，部署了由机器学习和 SPSS Modeler 技术支持的信贷审批解决方案。
Analytics Network 管理合伙人兼创始人 Luca Camporese 澄清说：“我们的信贷记分卡应用程序如今可处理该银行的所有金额低于 100,000 欧元的信贷更新和申请。”“因此，假设 100 个信贷额度将于明天到期。该解决方案将进行批量评估，研究可用情报（信用评分、银行历史记录和任何其他记录）以确定是否应该批准。其中约一半的申请自动处理，客户可通过银行的移动应用程序收到通知。”
他继续说道：“但对于其他人来说，情况就更加复杂。也许这是他们第一次寻求帮助。也许该帐户有些奇怪。如果没有足够的信息，信贷记分卡将通知银行经理帮助做出决定。”
该解决方案的审批逻辑依赖于 Analytics Network 开发的算法和机器学习代码，而 SPSS Modeler 则充当监督数据建模和分析工作的引擎。为了在信贷记分卡框架内提供 IBM 技术，Analytics Network 使用 IBM 嵌入式解决方案协议 (ESA)。
“通常，人工智能是最终用户无法查看的东西，”Camporese 指出。“在许多情况下，客户并不知道我们在后台做什么。在某些方面，他们并不关心。我们让小型企业开始享受人工智能带来的价值，而 ESA 可以帮助我们处理集成问题，因此客户不必担心。”
部署新的信贷处理解决方案后，Banca Alpi Marittime 大幅加快了审批流程，自动解决每年收到的 6,000 份申请中的约 50%。得益于自动化，约十名全职工作人员可以释放出来，重新分配到其他任务，每年节省数十万欧元。
Biagi 补充说：“在短短几个月内，我们的投资就获得了全额回报。”“借助该应用程序，我们改善了客户体验并降低了成本。对于不需要等待在办公时间处理的请求，我们会收到自动回复。”
银行可以确信，这些信贷决策是根据其业务规则处理的，从而为客户做出明智的决策。“Analytics Network 团队提供数据驱动型智能解决方案，”Biagi 继续说道。“此项目表明，大家可以利用数据科学进行创新，而无需投入大量时间、金钱或技能。”
此外，Analytics Network 也对其作为 IBM 业务合作伙伴的角色以及用于支持其解决方案的 IBM 技术感到非常满意。“借助 SPSS Modeler，我们能够完成从数据准备到操作、建模到部署的所有工作，”Camporese 评论道。“这是可视化界面，对于我们的数据科学家来说非常易用。如果我们用 R 或 Python 来做同样的工作，那就很痛苦了。我们将不得不要求客户支付更多费用来维护解决方案，但在IBM 的帮助下，我们可以保持较低的 TCO（总体拥有成本）。”
Banca Alpi Marittime（链接位于 ibm.com 外部）成立于 1899 年，原名为“Cassa Rurale di depositi e prestiti di Car rü”，总部位于意大利卡鲁的一座古老的中世纪城堡内。该银行以合作信贷银行的形式运营，重点关注当地经济发展。
目前，Banca Alpi Marittime 设有 21 间分行，为都灵、库内奥和萨沃纳省的 95 个城市提供支持。
关于 Analytics Network S.r.l.
IBM 业务合作伙伴 Analytics Network（链接位于 ibm.com 外部）为机器驱动型决策提供认知解决方案。该公司成立于 2016 年，总部位于意大利博洛尼亚。
要详细了解本案例中介绍的 IBM 解决方案，请联系您的 IBM 代表或 IBM 业务合作伙伴。
要了解有关其数据科学服务以及 Analytics Network S.r.l. 可以为您带来什么的更多信息，请访问：Analytics Network（链接位于 ibm.com 外部）。
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2020 年 9 月在美国制作。
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