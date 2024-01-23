Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù S.c.p.A.

卡鲁市坐落在意大利皮埃蒙特地区连绵起伏的平原上，四周环绕农田和葡萄园。镇郊的一座小山上矗立着一座中世纪城堡，最初建于公元 1,000 年左右。这座历史悠久的建筑是该地区另一个历史悠久的机构——Banca Alpi Marittime 的总部。

该银行成立于 19 世纪末，服务于周边社区，为该地区的农民、工人和家庭提供金融服务和支持。



“我们并非唯利是图的企业银行，”Banca Alpi Marittime 总经理 Piero Biagi 解释道。“我们是一家合作信贷银行，因此我们的重点是改善我们成员和本地区的经济生活。我们希望为他们提供谋生、建立家庭和发展业务所需的信贷和资源。”



为了实现这一目标，该银行希望提高对其信贷额度产品、银行帐户（包括向消费者和企业提供的个人信贷额度）的支持水平。当时，银行经理会在收到每个信贷申请时对其进行评估，试图利用现有信息为组织及其成员做出正确的决定。对于已经存在的信贷额度，这些人员需要每年评估现有的信贷额度，以确定是否应该更新或调整。



“这耗时非常多，”Biagi 补充道。“我们超过三分之一的客户要求在他们的帐户上提供信贷额度，我们需要更高效的方式来完成这项工作。我知道合适的技术可以解决这个问题，但我们只是一家小银行，没有 IT 资源，也没有特定的数据科学技能。”



尤其是，Biagi 相信，由人工智能驱动的解决方案可以轻易加快有关这些关键客户的决策过程。但有，没有办法将这项尖端技术带到卡鲁？

