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专业版全部功能加上文本分析，可提供强大的文本分析能力，并能够利用先进的语言技术和自然语言处理 (NLP) 来快速处理大量的非结构化文本数据。

 黄金

包含高级版的所有功能，以及 IBM® SPSS Collaboration and Deployment Services 的访问权限，能够高效且安全地管理资产、实现流程自动化并共享结果。

SPSS Modeler 客户端（基础班）

SQL 优化

能够连接 Modeler 服务器

高级算法

数据准备

自动化

结构化数据

R 扩展能力和 Python 脚本

文本分析

Collaboration & Deployment Services (C&DS) 基础版

C&DS 部署管理器

SPSS Modeler Server Premium

产品版本：

V18.3（注意：新版本发布延迟）

V18.5

V18.5

V18.5

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注释

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