适用于 Windows 和 Mac 的桌面应用程序。在线购买包括通过 IBM 提供的产品更新和支持（只要订阅处于有效状态）。
一次性购买 SPSS Modeler Desktop 应用程序。此版本可轻松从一个用户扩展到数千个用户。适用于 Windows 和 Mac 设备。
专业版全部功能加上文本分析，可提供强大的文本分析能力，并能够利用先进的语言技术和自然语言处理 (NLP) 来快速处理大量的非结构化文本数据。
包含高级版的所有功能，以及 IBM® SPSS Collaboration and Deployment Services 的访问权限，能够高效且安全地管理资产、实现流程自动化并共享结果。
SPSS Modeler 客户端（基础班）
SQL 优化
能够连接 Modeler 服务器
高级算法
数据准备
自动化
结构化数据
R 扩展能力和 Python 脚本
文本分析
Collaboration & Deployment Services (C&DS) 基础版
C&DS 部署管理器
SPSS Modeler Server Premium
产品版本：
V18.3（注意：新版本发布延迟）
V18.5
V18.5
V18.5
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