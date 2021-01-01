数据是现代企业的动力，随着数据收集的爆炸式增长，各公司都在增加针对数据集成的投资，以便在整个业务中提供丰富的数字化体验和洞察分析。
IBM Consulting 与企业一起制定策略，并构建理想的数据资产，而无需考虑技术投资。我们的端到端数据咨询服务可帮助企业将数据策略与前进的架构保持一致，同时考虑内置治理和自主管理。我们将数据嵌入关键工作流程，并在特定影响点添加 AI 和自动化。
我们使处理和数据存储更靠近需求的位置，从而改善体验、整体敏捷性和业绩。我们的数据分析、AI 和行业专家在多元化合作伙伴生态系统中通力合作，致力于简化复杂程度并安全地、规模化解决企业的特定数据挑战。
快速定义将在 6 周或更短时间内创造价值的特定 AI 用例，并确定其优先级。
的数据传输时间缩减，这是通过高级数据工程设计和数据集成实现的¹
的提高投资回报率提升，这是通过自助式数据消费和协作实现的²
的团队工作效率提高，这是利用 AI 和机器学习技术实现的¹
设计数据策略来支持虚拟企业策略。配置并扩展所有功能用例的数据，包括事务分析和报告、数据科学、数字化和运营等方面。
借助 Data Fabric 架构，转型成为数据驱动型组织，并将数据化为竞争优势。无论数据存储于何处，用户都可以在正确的时间访问正确的数据。
在任何云上进行数据转型，包括 IBM、Adobe、AWS、Microsoft、SAP 或 Saleforce 等应用程序和基础架构合作伙伴，并帮助实现现代化，同时提升采用率和性能。
赋能企业充分利用 AI、机器学习和自动化等领域的最新技术进展，支持整个数据科学生命周期，从准备和探索数据直至构建、部署、管理和监控模型。
利用 Salesforce Tableau、IBM® Cognos® 和 Microsoft Power BI 等可视化工具，将来自供应链、财务、人才和可持续发展数据的关键数据转化为宝贵洞察成果。
英国国防部采用强有力的数据治理实践操作，集中财务数据，并部署了数据可视化工具，从而提高了运营效率，完善了决策制定机制。
为了帮助客户解决需要不同来源数据的复杂问题，壳牌和 IBM 决定在整个采矿供应链中，提供集成数据和数字解决方案。
充分运用 Adobe Experience Platform，发挥数据的价值，并利用 AI 功能，为客户提供个性化的实时体验。
作为 AWS 首要的咨询合作伙伴之一，IBM 可助力客户在数据、分析和 AI 等领域加速部署 AWS Cloud。
IBM 帮助客户量身定制一次高度安全的混合多云之旅，顺利完成迁移至 Microsoft Azure 的任务，包括应用程序开发、迁移、现代化和管理等。
IBM 采用成熟的 ERP 方法，帮助企业量身定制转型路线图，从而降低成本，提高业务敏捷性，改善绩效。
实现 Salesforce CRM Analytics 平台与 IBM 大数据和分析解决方案的无缝集成部署，从而完成集成数据、发掘洞察成果，并共同开展大规模创新行动。
人员、流程和技术是数据驱动型企业的基础，需要紧密配合才能取得长期成功。考虑这些问题，确保您在实现愿景的过程中处于正轨之上。
Data Fabric 与数据网格旨在解决混合多云生态系统中的企业变革以及处理企业数据的复杂性。了解它们与数据管理的关系并简化跨工作负载的数据访问。
数据比以往任何时候都更加普及。通过遵循这些有用的提示，例如调整数据、建立和支持团队、采用正确的技术等，充分发挥其创造力和信念的潜力。