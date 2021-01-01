数据是现代企业的动力，随着数据收集的爆炸式增长，各公司都在增加针对数据集成的投资，以便在整个业务中提供丰富的数字化体验和洞察分析。

IBM Consulting 与企业一起制定策略，并构建理想的数据资产，而无需考虑技术投资。我们的端到端数据咨询服务可帮助企业将数据策略与前进的架构保持一致，同时考虑内置治理和自主管理。我们将数据嵌入关键工作流程，并在特定影响点添加 AI 和自动化。

我们使处理和数据存储更靠近需求的位置，从而改善体验、整体敏捷性和业绩。我们的数据分析、AI 和行业专家在多元化合作伙伴生态系统中通力合作，致力于简化复杂程度并安全地、规模化解决企业的特定数据挑战。