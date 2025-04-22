只能得到孤立的结果？

人工智能能够跨数据和应用场景发挥作用，从而带来巨大收益

IBM 获评数据科学与机器学习领域领导者

IBM 荣膺 2025 年 Gartner® Magic Quadrant™ 数据科学和机器学习平台领导者称号。

深入了解我们的 AI 解决方案

与 IBM 合作，在整个组织内推广使用 AI，为您的企业创造真正的技术优势。

我们与由 AWS、Microsoft 和 SAP 等顶级合作伙伴组成的生态系统开展合作，针对企业业务需求提供最佳 AI 解决方案。无论您处于 AI 之旅的哪个阶段，IBM 均可提供帮助。
watsonx

了解我们的 AI 产品组合，将生成式 AI 加速融入核心工作流程，推动实现自动化和工作效率。查找数据和 AI 工具，以便在整个 AI 生命周期中构建、扩展和管理定制解决方案。

AI 助手和 AI 智能体

创建个性化 AI 助手和 AI 智能体，以自动执行重复性任务、简化复杂流程并加快工作速度。

AI 模型

基于 IBM Granite 构建，这是一家开放式、性能优异和值得信赖的 AI 模型系列，专门为企业量身定制，并经过优化，可以帮助您扩展 AI 应用。

AI 咨询

利用 AI 重新定义您的业务运作方式。与 AI 专家和工程师协作，重新设计端到端工作流程，实施经过验证的技能和加速器，从而更智能、更快速地扩展 AI。

AI 基础设施

通过混合设计解决方案，为 AI 工作负载提供可扩展性和优化，提升 AI 对整个企业的影响。

开始使用 AI 进行构建

更智能地构建、更快地交付并控制完整的 AI 工具包，将您的应用程序从原型移动到生产。

定制业务演进方案，掌控混合云 AI 的强大功能

获取 AI 专家洞见：根据您在 AI 旅程中的所处阶段，量身构建混合云基础设施。

立即实现 AI 价值

了解 IBM 客户如何使用我们的 AI 解决方案解决问题并取得实际结果。深入了解成功案例。
150% NatWest 的客户满意度提升 阅读客户故事 99% 沃达丰的测试周转时间得到改善 阅读成功案例 80% 格莱美颁奖典礼的售票效率更高 阅读成功案例 减少 40% 以上 降低水务公司的云相关运营成本 进一步深入了解

正确应用 AI

通过将生成式 AI、自然语言处理和机器学习算法等 AI 技术应用于恰当的用例，您的企业将获得最大收益。在金融服务、电信和医疗保健等行业，于客户服务、供应链和 IT 等领域建立竞争优势。
AI 用例
客户服务类 AI

利用 AI 提升效率并增强您的客户服务代理。

用于应用程序现代化的 AI

利用 AI 和混合云的力量对现有应用程序进行现代化改造。

面向人力资源的 AI

以 AI 为核心，重塑人力资源运营，实现更好的业务成果。

面向营销的 AI

与 IBM 和 Adobe 合作，大规模打造更加个性化的客户体验。

面向财务的 AI

利用数据、AI 和自动化解锁财务绩效和业务价值。

面向 IT 运营的 AI

借助人工智能驱动的自动化，提高技术运营的性能并优化成本。

了解最新信息

2024 年 AI in Action 实际应用报告
了解 AI 领导者采取哪些措施来实现 AI 投资回报率，以及 AI 学习者如何加入他们的行列。
AI 智能体与 AI 助手
了解 AI 智能体与 AI 助手、副驾驶和聊天机器人的区别。
AI in Action 播客
聆听主持人 Albert Lawrence 与企业领导者和 IBM 技术专家的深度对话，以帮助快速启动 AI 计划。
AI Academy
获取 IBM 思想领袖关于业务流程优化到高性能自动化等主题的洞察分析。

塑造 AI 的未来

IBM 致力于以信任和透明为核心，打造 AI 的未来。
了解 IBM 如何通过多学科、多维度的方法推进可信任的 AI。
了解 IBM Research 如何使用开源方法设计强大的新基础模型和生成式 AI 系统。

实时掌控 AI 资讯

博客 | Granite 3.2：全新推理和多模态能力

最新的 Granite 模型引入了新的推理功能、支持视觉的模型以及更高的效率，从而能以更低的成本提供富有竞争力的成果

 播客 | DeepSeek 的事实与炒作、模型蒸馏与开源竞争

在《混合专家》第 40 集中，嘉宾组澄清了有关 DeepSeek R1 的误解，解释了模型蒸馏，并剖析了开源竞争态势。

 AI Think 时事通讯 | 获取 AI 洞察分析

将精选的 AI 主题、趋势和研究直接发送到您的收件箱。

文章 |DeepSeek 的 AI 展示了小模型的威力

据该公司介绍，DeepSeek-R1 是一款数字助理，在某些涉及数学和编码任务的 AI 基准测试中，其表现可与 OpenAI 的 o1 相媲美，但训练时所采用的芯片数量却远远少于后者，且使用成本大约降低了 96%。
采取下一步行动

快速开始查看 AI 战略简报。了解生成式 AI 在哪些方面可以产生更大影响，以及如何使用 IBM 提升企业的技术投资回报。

 注册会议 随时了解 AI 动向