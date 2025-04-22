人工智能能够跨数据和应用场景发挥作用，从而带来巨大收益
与 IBM 合作，在整个组织内推广使用 AI，为您的企业创造真正的技术优势。
我们与由 AWS、Microsoft 和 SAP 等顶级合作伙伴组成的生态系统开展合作，针对企业业务需求提供最佳 AI 解决方案。无论您处于 AI 之旅的哪个阶段，IBM 均可提供帮助。
了解 IBM 客户如何使用我们的 AI 解决方案解决问题并取得实际结果。深入了解成功案例。
通过将生成式 AI、自然语言处理和机器学习算法等 AI 技术应用于恰当的用例，您的企业将获得最大收益。在金融服务、电信和医疗保健等行业，于客户服务、供应链和 IT 等领域建立竞争优势。
利用 AI 提升效率并增强您的客户服务代理。
利用 AI 和混合云的力量对现有应用程序进行现代化改造。
以 AI 为核心，重塑人力资源运营，实现更好的业务成果。
与 IBM 和 Adobe 合作，大规模打造更加个性化的客户体验。
利用数据、AI 和自动化解锁财务绩效和业务价值。
借助人工智能驱动的自动化，提高技术运营的性能并优化成本。
IBM 致力于以信任和透明为核心，打造 AI 的未来。
最新的 Granite 模型引入了新的推理功能、支持视觉的模型以及更高的效率，从而能以更低的成本提供富有竞争力的成果
在《混合专家》第 40 集中，嘉宾组澄清了有关 DeepSeek R1 的误解，解释了模型蒸馏，并剖析了开源竞争态势。
将精选的 AI 主题、趋势和研究直接发送到您的收件箱。
据该公司介绍，DeepSeek-R1 是一款数字助理，在某些涉及数学和编码任务的 AI 基准测试中，其表现可与 OpenAI 的 o1 相媲美，但训练时所采用的芯片数量却远远少于后者，且使用成本大约降低了 96%。