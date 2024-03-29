IBM 正在通过多学科、多维度的方法帮助推进负责任 AI
企业在 AI 领域正面临着日益复杂、不断变化的全球监管环境。IBM 的 AI 伦理方法可在创新与责任之间取得平衡，帮助您大规模采用可信赖的 AI。
IBM 认为 AI 应让我们所有人都能更好地工作，AI 时代的益处应该惠及大众，而不仅仅是一小部分的精英阶层。
IBM 客户的数据属于他们自己，洞察分析也属于他们自己。我们认为，政府数据政策应公平公正，优先考虑开放性。
企业必须清楚谁在训练其 AI 系统、训练中使用了哪些数据，最重要的是要清楚 AI 系统的算法是基于哪些数据生成了建议。
好的设计不会为了创造无缝体验而牺牲透明度。
经适当校准，AI 可以帮助人类做出更公平的选择。
当系统被用于制定关键决策时，AI 必须安全稳健。
透明度可以增强信任，提高透明度的最佳途径是信息披露。
AI 系统必须优先考虑和保障使用者的隐私和数据权利。
IBM AI 道德委员会是 IBM 信任承诺的核心。其使命是：
该委员会开展了一系列工作，提供了 AI 伦理方面的思维领导力、政策倡导以及教育和培训，以推动负责任的创新，并促进 AI 和新兴技术的发展与进步。它还负责评估可能引发伦理问题的用例。
委员会是 IBM 的重要机制，IBM 通过它要求公司和所有 IBM 员工恪守我们的价值观和承诺，履行我们对技术道德发展和部署的承诺。
启用可信任、透明且可解释的数据和 AI 工作流程。
Data & Trust Alliance 与 IBM 共同编写了新的政策路线图，就如何平衡 AI 创新与 AI 安全提供了建议。
在“未来主义者峰会”上，IBM 首席隐私和信任官 Christina Montgomery 与 Partnership for AI 首席执行官 Rebecca Finley 讨论了开放式创新与 AI 安全性之间的重要关系。