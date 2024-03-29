IBM AI 道德委员会是 IBM 信任承诺的核心。其使命是：

在 IBM 开发、部署和使用人工智能和其他技术时提供治理和决策

坚持公司的价值观

为我们的客户、合作伙伴和世界提供值得信赖的 AI

该委员会开展了一系列工作，提供了 AI 伦理方面的思维领导力、政策倡导以及教育和培训，以推动负责任的创新，并促进 AI 和新兴技术的发展与进步。它还负责评估可能引发伦理问题的用例。

委员会是 IBM 的重要机制，IBM 通过它要求公司和所有 IBM 员工恪守我们的价值观和承诺，履行我们对技术道德发展和部署的承诺。