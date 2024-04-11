确实，创新的发展速度往往快于人们的适应能力。但正因如此，此刻也是制定并推进正确战略、保护个人及其利益的最佳时机。我们正处在生成式 AI 等技术发展的关键节点，这些技术也由此引发了一系列重要问题。IBM 在推动负责任技术进入商业与科研领域方面积累了丰富经验。在社会不断探索这些变革性技术所带来机遇的过程中，我们始终以对伦理的长期承诺为指引，致力于维护信任。

在 IBM 推进负责任技术的各项工作中，AI 伦理委员会居于核心位置，负责将我们的原则融入业务实践与产品决策之中。除践行这些原则外，该委员会还围绕新兴议题与前沿技术输出思想领导力，助力 IBM 在不断演进的生成式 AI 领域中保持领导地位与创新驱动力。这一方向在去年取得了多项重要里程碑成果，包括发布 IBM® watsonx.governance™，以加速负责任 AI 工作流的落地，以及成立 AI Alliance——一个致力于推动开放、安全和负责任 AI 的国际社区。

我们的内部工作与我们在外部倡导的 AI 伦理方法高度一致——我们明晰 AI 的使命在于增强人类智能，数据和洞察属于其创造者，技术必须透明可解释。这一切均以可解释性、公平性、稳健性、透明度与隐私等原则为根基。

我们始终以明确目标和负责任的方式将强大新技术引入世界，持续赢得客户和社会信任；与此同时，我们的使命也延伸至供应商合作，以进一步放大我们的影响力。在员工之外，我们也在推进 2023 年设定的目标：到 2025 年为 1,000 家技术供应商提供科技伦理培训，截至 2023 年底，已有 600 多家 IBM 供应商完成培训。

最后，我们以丰富经验和专业能力，成功应对数字化转型的新纪元，从而完善整体工作。作为组织，我们致力于制定政策与实践，并优先保障客户托付的数据得到负责任管理，其中包括数据在开发强大且可靠的 AI 模型中所扮演的重要角色。我们还采取多层次风险管理方法，识别并应对网络安全风险，保障 IBM 网络、用户设备、服务器、应用、数据及云解决方案的完整性。