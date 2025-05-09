随着企业日益将生成式和智能人工智能 (AI) 融入其工作流程，传统的变革管理策略必须演进，以驾驭这些技术的变革潜力。

传统变革管理侧重于通过培训、沟通、领导层协调和利益相关者参与来引导公司完成转型，以最小化干扰并帮助员工适应变化。

IBM 首席人力资源官 Nickle LaMoreaux 解释道，将 AI，特别是智能 AI，整合到公司工作流程和过程中，可以“帮助我们做出更好的决策、预测人才缺口、识别增长机遇，并更好地支持我们的员工”。但这也会给传统的变革管理实践带来挑战。例如，AI 的整合可能引发员工对其职位角色和绩效影响的担忧。

以 AI 为中心的变革管理能帮助组织应对与 AI 整合相关的独特问题，并以符合其战略目标和风险承受水平的方式管理 AI 整合。

AI 驱动的数据分析有助于对变革管理策略进行更精准的实时调整，使企业能够快速高效地响应新兴趋势和技术进步。鉴于 AI 整合的持续演进特性，持续变革管理在初始实施后仍至关重要。持续变革管理需要开展长期培训、进行方案调整并与各利益相关方协作，以保持与战略目标的一致性。

以 AI 为中心的变革管理实践有助于围绕该技术与业务运营的融合建立信任和透明度。我们的新白皮书“通过以 AI 以的变革管理加速商业价值”提出了一个框架，用于在变革管理的四个关键方面负责任地管理以 AI 为中心的的变革：

· 信任：建立信任可缓解员工对变革的抵触情绪，帮助员工在使用 AI 技术及理解公司 AI 整合目标时感到安全、受重视且充满信心。选择优先满足用户需求的高影响力解决方案，为 AI 整合建立可衡量的关键绩效指标，提供 AI 技能提升机会，并对员工进行 AI 伦理与负责任使用的教育。

· 透明度：透明度使员工能更好地理解他们所使用的技术，从而更愿意适应并运用 AI 来提升工作效能。将 AI 教育纳入核心培训项目，清晰传达 AI 目标，阐释职能转型方向，提供技能提升资源，并建立对 AI 决策提出异议及报告伦理问题的机制。

· 技能：技能发展通过提升 AI 素养来支持持续学习文化。如此，员工能够与 AI 协同工作，促进技术的负责任使用，并鼓励通过实验精神为企业加速创造价值。建立技能清单，采用个性化学习策略，鼓励自主或协作式学习，并通过黑客马拉松和试点项目等举措庆祝成功。

· 敏捷性：变革敏捷性， 即个体在新情境和不确定环境中适应并成长的能力，可在公司各级别进行培养，以有效应对 AI 带来的新挑战与机遇。逐步推行 AI 变革，定期更新资源，为意外结果制定预案，并保持灵活的领导力以随 AI 技术和业务重点的演变调整策略。

随着企业日益采用AI并探索智能 AI 的能力，以 AI 为中心的变革管理已成为最大化这些技术优势的关键推动力。通过优先关注信任、透明度、技能发展和变革敏捷性，企业能够成功应对 AI 整合的复杂性及伦理维度。这一战略重点培育了鼓励负责任整合 AI 的文化，从而释放增长与创新潜力。

阅读 白皮书：通过以 AI 为中心的变革管理加速商业价值

了解更多关于 IBM 负责任 AI 的方法