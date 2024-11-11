自 2018 年以来，IBM 的负责任的 AI 方法一直遵循基本的信任和透明原则。但仅有原则是不够的。为了将原则融入各项业务中，我们深知，我们必须以有意义且务实的方式将这些原则付诸实施。这就是 IBM AI 伦理委员会的作用所在。

IBM AI 伦理委员会是 IBM 持久信任承诺的核心。IBM AI 伦理委员会由来自全公司多元化、多学科的领导者组成，负责在 IBM 开发、部署和使用 AI 的过程中提供治理和决策支持。它开展了一系列工作，提供了 AI 伦理方面的思想领导力、政策倡导、研究以及教育和培训，以推动 AI 和新兴技术的负责任的创新。作为这些职责的一部分，IBM AI 伦理委员会还评估可能引发伦理问题的个别用例。

在 IBM 庆祝 AI 伦理委员会成立五周年之际，四位董事会成员回顾了站在 IBM AI 伦理之旅一线对他们意味着什么。