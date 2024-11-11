自 2018 年以来，IBM 的负责任的 AI 方法一直遵循基本的信任和透明原则。但仅有原则是不够的。为了将原则融入各项业务中，我们深知，我们必须以有意义且务实的方式将这些原则付诸实施。这就是 IBM AI 伦理委员会的作用所在。
IBM AI 伦理委员会是 IBM 持久信任承诺的核心。IBM AI 伦理委员会由来自全公司多元化、多学科的领导者组成，负责在 IBM 开发、部署和使用 AI 的过程中提供治理和决策支持。它开展了一系列工作，提供了 AI 伦理方面的思想领导力、政策倡导、研究以及教育和培训，以推动 AI 和新兴技术的负责任的创新。作为这些职责的一部分，IBM AI 伦理委员会还评估可能引发伦理问题的个别用例。
在 IBM 庆祝 AI 伦理委员会成立五周年之际，四位董事会成员回顾了站在 IBM AI 伦理之旅一线对他们意味着什么。
多年来，在卓越的领导和全公司的大力支持下，IBM AI 伦理委员会已成为一种积极主动且敏捷的综合 AI 治理机制，使团队能够以负责任、安全和可持续的方式构建、使用和部署 AI。从高层原则到具体行动（包括风险评估、教育和工具），AI 伦理委员会提供了治理的核心组件，以利用 AI 赋予我们的绝佳机会，同时能够识别并降低相关风险。对于 IBM、我们的客户以及所有希望开启或加速负责任 AI 道路的公司来说，委员会创造的资产以及多年来吸取的经验教训，都是不可或缺的实用指南。– Francesca Rossi，IBM AI 伦理委员会联合主席兼 IBM AI 伦理全球负责人
大多数踏上 AI 转型之旅的组织都认识到，在使用 AI 的过程中需要信任和透明。IBM 正在通过技术解决方案和最佳实践帮助许多这样的组织。作为 IBM Technology Expert Labs 解决方案架构团队的全球负责人，我认为 IBM AI 伦理委员会在我们的团队与客户打交道时发挥着两个重要作用。董事会的主要作用是进行监督，确保我们为客户实施的 AI 解决方案符合 IBM 的原则和政策。次要作用是，对于那些寻求如何建立自己的 AI 治理委员会的组织，IBM AI 道德委员会将成为榜样和参考。– John Thomas，IBM AI 伦理委员会成员、IBM Technology Expert Labs 全球解决方案架构副总裁兼杰出工程师
我相信成功案例将会教授 IBM 对 AI 的可信和伦理使用，这在一定程度上要归功于 AI 伦理委员会的工作。自 2018 年与世界经济论坛合作以来，董事会一直致力于将道德理念转化为可实施的行动，提供指南针和灯塔。我对“AI 伦理设计”方法尤其感到自豪，它确保 AI 伦理不仅与科技有关，而且同样以人为本。– Jesus Mantas，IBM AI 伦理委员会成员兼 IBM 全球管理合伙人
我很高兴多次向 AI 伦理委员会发表演讲，并发现体验对我们的团队非常有益，因为我们希望为人力资源和员工提供 AI 创新。董事会总是能为任何提案带来知识和洞察分析，这对我们遵循 AI 原则至关重要，并从员工队伍的角度出发，人类将继续做出关于人类的决定，而 AI 只是帮助我们做出更明智的决定。我非常荣幸能够加入 AI 伦理委员会，并期待看到我能够如何帮助为 IBM 的其他人提供支持。– Jon Lester，即将上任的 IBM AI 伦理委员会成员兼人力资源技术、数据和 AI 副总裁
在 IBM，我们相信 AI 的浪潮能够且应该让所有人都受益。IBM AI 伦理委员会是一个关键机制，通过该机制，我们对技术的伦理开发和部署负责，从而构建一个我们都可以信赖的 AI 未来。随着 AI 不断实现新的用例并释放新的价值，IBM 的 AI 伦理之旅继续，我们致力于在 IBM AI 伦理委员会的帮助和指导下将伦理嵌入 AI 生命周期。
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